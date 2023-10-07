07 октября 2023
06 октября 2023

На «Золотой маске» в Перми показали спектакль «Братья Карамазовы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, золотая маска, специальная премия
В Перми состоялся показ спектакля «Братья Карамазовы» с участием Елизаветы Боярской Фото:

На фестивале «Золотая маска» пермяки увидели 7 октября спектакль театра из Санкт-Петербурга «Братья Карамазовы». В постановке играет актриса Елизавета Боярская. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

«Спектакль Малого драматического театра — Театра Европы из Санкт-Петербурга „Братья Карамазовы“ показали в Перми на фестивале „Золотая Маска“. Автором пьесы по мотивам произведения Федора Достоевского является Лев Додин. В одной из главных ролей играет Елизавета Боярская», указано в сообщении пресс-службы на сайте театрального фестиваля.

По словам автора пьесы Додина, никто не говорит о самом себе так много и подробно, как герои Достоевского. «Мы несколько лет блуждали следами Достоевского и сегодня делимся блужданиями по „Карамазовым“, по жизни, по самим себе. А может, просто продолжаем блуждать вместе со своим зрителем», — подчеркнул Додин.

Ранее министр культуры Пермского края Алла Платонова рассказала о том, что театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска покажут свои лучшие постановки на фестивале «Золотая маска» в Перми. Фестиваль продолжится до 8 ноября.

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На фестивале «Золотая маска» пермяки увидели 7 октября спектакль театра из Санкт-Петербурга «Братья Карамазовы». В постановке играет актриса Елизавета Боярская. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля. «Спектакль Малого драматического театра — Театра Европы из Санкт-Петербурга „Братья Карамазовы“ показали в Перми на фестивале „Золотая Маска“. Автором пьесы по мотивам произведения Федора Достоевского является Лев Додин. В одной из главных ролей играет Елизавета Боярская», указано в сообщении пресс-службы на сайте театрального фестиваля. По словам автора пьесы Додина, никто не говорит о самом себе так много и подробно, как герои Достоевского. «Мы несколько лет блуждали следами Достоевского и сегодня делимся блужданиями по „Карамазовым“, по жизни, по самим себе. А может, просто продолжаем блуждать вместе со своим зрителем», — подчеркнул Додин. Ранее министр культуры Пермского края Алла Платонова рассказала о том, что театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска покажут свои лучшие постановки на фестивале «Золотая маска» в Перми. Фестиваль продолжится до 8 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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