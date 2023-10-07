На «Золотой маске» в Перми показали спектакль «Братья Карамазовы»

08 октября 2023 в 02:07 Размер текста - 17 +

В Перми состоялся показ спектакля «Братья Карамазовы» с участием Елизаветы Боярской Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На фестивале «Золотая маска» пермяки увидели 7 октября спектакль театра из Санкт-Петербурга «Братья Карамазовы». В постановке играет актриса Елизавета Боярская. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля. «Спектакль Малого драматического театра — Театра Европы из Санкт-Петербурга „Братья Карамазовы“ показали в Перми на фестивале „Золотая Маска“. Автором пьесы по мотивам произведения Федора Достоевского является Лев Додин. В одной из главных ролей играет Елизавета Боярская», указано в сообщении пресс-службы на сайте театрального фестиваля. По словам автора пьесы Додина, никто не говорит о самом себе так много и подробно, как герои Достоевского. «Мы несколько лет блуждали следами Достоевского и сегодня делимся блужданиями по „Карамазовым“, по жизни, по самим себе. А может, просто продолжаем блуждать вместе со своим зрителем», — подчеркнул Додин. Ранее министр культуры Пермского края Алла Платонова рассказала о том, что театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска покажут свои лучшие постановки на фестивале «Золотая маска» в Перми. Фестиваль продолжится до 8 ноября.

На фестивале «Золотая маска» пермяки увидели 7 октября спектакль театра из Санкт-Петербурга «Братья Карамазовы». В постановке играет актриса Елизавета Боярская. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля. «Спектакль Малого драматического театра — Театра Европы из Санкт-Петербурга „Братья Карамазовы“ показали в Перми на фестивале „Золотая Маска“. Автором пьесы по мотивам произведения Федора Достоевского является Лев Додин. В одной из главных ролей играет Елизавета Боярская», указано в сообщении пресс-службы на сайте театрального фестиваля. По словам автора пьесы Додина, никто не говорит о самом себе так много и подробно, как герои Достоевского. «Мы несколько лет блуждали следами Достоевского и сегодня делимся блужданиями по „Карамазовым“, по жизни, по самим себе. А может, просто продолжаем блуждать вместе со своим зрителем», — подчеркнул Додин. Ранее министр культуры Пермского края Алла Платонова рассказала о том, что театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска покажут свои лучшие постановки на фестивале «Золотая маска» в Перми. Фестиваль продолжится до 8 ноября.