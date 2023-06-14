14 июня 2023

Театры из Москвы и Петербурга покажут спектакли на «Золотой маске» к 300-летию Перми

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Клипарт. Пермь, золотая маска, специальная премия
Фестиваль является одним из флагманских событий в программе празднования юбилея Перми Фото:

Театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска покажут свои лучшие постановки на фестивале «Золотая маска» в Перми. В этом году он приурочен к празднованию 300-летия краевой столицы, пояснила министр культуры региона Алла Платонова.

«Новосибирский музыкальный театр покажет мюзикл „Фома“ 5 и 6 сентября, который в 2021 году был отмечен сразу тремя премиями „Золотая маска“ <…>. 3 и 4 октября выступит Александринский театр из Санкт-Петербурга со спектаклем — лауреатом „Золотой маски“ „Товарищ Кисляков“ <…>. Также Малый драматический театр — Театр Европы представит в Перми сценическую версию романа „Братья Карамазовы“ 7 и 8 октября. А завершится фестиваль постановкой „Танцующая в темноте“ новосибирского театра „Старый дом“ 7 и 8 ноября», — сообщила Алла Платонова на пресс-конференции, посвященной фестивалю, передает ТАСС.

Фестиваль российской национальной премии «Золотая маска» пройдет в Перми с 27 августа по 8 ноября. Ранее сообщалось, что в рамках его проведения пройдет серия онлайн-показов. Откроет программу постановка пермского академического Театра-Театра «Три товарища».

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Театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска покажут свои лучшие постановки на фестивале «Золотая маска» в Перми. В этом году он приурочен к празднованию 300-летия краевой столицы, пояснила министр культуры региона Алла Платонова. «Новосибирский музыкальный театр покажет мюзикл „Фома“ 5 и 6 сентября, который в 2021 году был отмечен сразу тремя премиями „Золотая маска“ <…>. 3 и 4 октября выступит Александринский театр из Санкт-Петербурга со спектаклем — лауреатом „Золотой маски“ „Товарищ Кисляков“ <…>. Также Малый драматический театр — Театр Европы представит в Перми сценическую версию романа „Братья Карамазовы“ 7 и 8 октября. А завершится фестиваль постановкой „Танцующая в темноте“ новосибирского театра „Старый дом“ 7 и 8 ноября», — сообщила Алла Платонова на пресс-конференции, посвященной фестивалю, передает ТАСС. Фестиваль российской национальной премии «Золотая маска» пройдет в Перми с 27 августа по 8 ноября. Ранее сообщалось, что в рамках его проведения пройдет серия онлайн-показов. Откроет программу постановка пермского академического Театра-Театра «Три товарища».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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