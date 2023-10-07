07 октября 2023

Объездная дорога Екатеринбурга погрузилась во тьму

© Служба новостей «URA.RU»
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Свет отсутствует на отрезке ЕКАД в сторону Челябинска (архивное фото) Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) перестало работать освещение. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Не работает освещение на ЕКАДе с двух сторон. Фонарные столбы не горят на отрезке в сторону Челябинска», — сообщил читатель агентства.

Корреспонденту URA.RU дали комментарий в Управлении автомобильных дорог Свердловской области. «Причиной отсутствия освещения на участке ЕКАДа стало нарушение электроснабжения. Устранение поломки будет производиться в понедельник, 9 октября», — сообщили в ведомстве.

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На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) перестало работать освещение. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Не работает освещение на ЕКАДе с двух сторон. Фонарные столбы не горят на отрезке в сторону Челябинска», — сообщил читатель агентства. Корреспонденту URA.RU дали комментарий в Управлении автомобильных дорог Свердловской области. «Причиной отсутствия освещения на участке ЕКАДа стало нарушение электроснабжения. Устранение поломки будет производиться в понедельник, 9 октября», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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