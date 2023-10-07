Объездная дорога Екатеринбурга погрузилась во тьму

Свет отсутствует на отрезке ЕКАД в сторону Челябинска (архивное фото)
На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) перестало работать освещение. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Не работает освещение на ЕКАДе с двух сторон. Фонарные столбы не горят на отрезке в сторону Челябинска», — сообщил читатель агентства.
Корреспонденту URA.RU дали комментарий в Управлении автомобильных дорог Свердловской области. «Причиной отсутствия освещения на участке ЕКАДа стало нарушение электроснабжения. Устранение поломки будет производиться в понедельник, 9 октября», — сообщили в ведомстве.
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