Объездная дорога Екатеринбурга погрузилась во тьму

08 октября 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Свет отсутствует на отрезке ЕКАД в сторону Челябинска (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) перестало работать освещение. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Не работает освещение на ЕКАДе с двух сторон. Фонарные столбы не горят на отрезке в сторону Челябинска», — сообщил читатель агентства. Корреспонденту URA.RU дали комментарий в Управлении автомобильных дорог Свердловской области. «Причиной отсутствия освещения на участке ЕКАДа стало нарушение электроснабжения. Устранение поломки будет производиться в понедельник, 9 октября», — сообщили в ведомстве.

На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) перестало работать освещение. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Не работает освещение на ЕКАДе с двух сторон. Фонарные столбы не горят на отрезке в сторону Челябинска», — сообщил читатель агентства. Корреспонденту URA.RU дали комментарий в Управлении автомобильных дорог Свердловской области. «Причиной отсутствия освещения на участке ЕКАДа стало нарушение электроснабжения. Устранение поломки будет производиться в понедельник, 9 октября», — сообщили в ведомстве.