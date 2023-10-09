В Березниках дума лишила полномочий осужденного депутата

Городская дума Березников лишила депутатских полномочий Андрея Рашидова

09 октября 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Кресло Андрея Рашидова стало свободным Фото: Сергей Русанов © URA.RU Городская дума Березников на внеочередном заседании лишила депутатских полномочий Андрея Рашидова. Ранее суд признал его виновным в мошенничестве, пояснили в городском собрании. «Основным вопросом повестки заседания стало принятие решения по досрочному прекращению полномочий, в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора Березниковского городского суда в отношении депутата Рашидова Андрея Ринадовича», — сообщается на сайте думы Березников. Личную страницу Рашидова с интернет-портала городского собрания удалили. Первый раз Рашидова осудили по статье о мошенничестве в 2019 году. Тогда суд признал, что депутат, являясь директором ДЮСШ, «готовил и подписывал фиктивные документы по обучению детей плаванию». Ущерб оценили в 3,7 млн рублей, а Рашидова отправили в колонию на четыре года. Позже он добился оправдания, но в 2022 году оправдательный приговор был отменен.

Городская дума Березников на внеочередном заседании лишила депутатских полномочий Андрея Рашидова. Ранее суд признал его виновным в мошенничестве, пояснили в городском собрании. «Основным вопросом повестки заседания стало принятие решения по досрочному прекращению полномочий, в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора Березниковского городского суда в отношении депутата Рашидова Андрея Ринадовича», — сообщается на сайте думы Березников. Личную страницу Рашидова с интернет-портала городского собрания удалили. Первый раз Рашидова осудили по статье о мошенничестве в 2019 году. Тогда суд признал, что депутат, являясь директором ДЮСШ, «готовил и подписывал фиктивные документы по обучению детей плаванию». Ущерб оценили в 3,7 млн рублей, а Рашидова отправили в колонию на четыре года. Позже он добился оправдания, но в 2022 году оправдательный приговор был отменен.