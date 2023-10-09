В Березниках дума лишила полномочий осужденного депутата

Городская дума Березников лишила депутатских полномочий Андрея Рашидова
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, кворум, чиновники, правительство, дума, закон, заседание, заксобрание, Экспертиза, депутаты, голосование, фракции
Кресло Андрея Рашидова стало свободным Фото:

Городская дума Березников на внеочередном заседании лишила депутатских полномочий Андрея Рашидова. Ранее суд признал его виновным в мошенничестве, пояснили в городском собрании.

«Основным вопросом повестки заседания стало принятие решения по досрочному прекращению полномочий, в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора Березниковского городского суда в отношении депутата Рашидова Андрея Ринадовича», — сообщается на сайте думы Березников. Личную страницу Рашидова с интернет-портала городского собрания удалили.

Первый раз Рашидова осудили по статье о мошенничестве в 2019 году. Тогда суд признал, что депутат, являясь директором ДЮСШ, «готовил и подписывал фиктивные документы по обучению детей плаванию». Ущерб оценили в 3,7 млн рублей, а Рашидова отправили в колонию на четыре года. Позже он добился оправдания, но в 2022 году оправдательный приговор был отменен.

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Городская дума Березников на внеочередном заседании лишила депутатских полномочий Андрея Рашидова. Ранее суд признал его виновным в мошенничестве, пояснили в городском собрании. «Основным вопросом повестки заседания стало принятие решения по досрочному прекращению полномочий, в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора Березниковского городского суда в отношении депутата Рашидова Андрея Ринадовича», — сообщается на сайте думы Березников. Личную страницу Рашидова с интернет-портала городского собрания удалили. Первый раз Рашидова осудили по статье о мошенничестве в 2019 году. Тогда суд признал, что депутат, являясь директором ДЮСШ, «готовил и подписывал фиктивные документы по обучению детей плаванию». Ущерб оценили в 3,7 млн рублей, а Рашидова отправили в колонию на четыре года. Позже он добился оправдания, но в 2022 году оправдательный приговор был отменен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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