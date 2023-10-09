Пермяков приглашают на вакцинацию в центральный городской парк

10 октября 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Мобильный пункт вакцинации в парке Горького будет работать 12, 13 и 14 октября Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Жители Перми смогут вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции в городском центральном парке развлечений имени Горького. О работе мобильных пунктов вакцинации на текущей неделе сообщается в аккаунте краевого министерства здравоохранения Пермского края в Telegram. «На этой неделе в Пермском крае открываются новые мобильные пункты вакцинации. Публикуем расписание их работы на этой неделе: центральный парк развлечений им. Горького (автобус на территории парка); 12—13 октября с 16:00 до 20:00; 14 октября с 12:00 до 16.00. В наличии вакцины от гриппа и пневмококковой инфекции», — информирует ведомство. Также мобильные пункты вакцинации будут работать в ТРК «СПЕШИLove» (Пермь, ул. Спешилова, 114, 1-й этаж); ТРК «Аквареал» (Чайковский, ул. Промышленная, 13) и в ТЦ «Крепар» (Красновишерск, ул. Дзержинского, 5). По информации минздрава, поставить прививку могут жители старше 18 лет. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Жители Перми смогут вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции в городском центральном парке развлечений имени Горького. О работе мобильных пунктов вакцинации на текущей неделе сообщается в аккаунте краевого министерства здравоохранения Пермского края в Telegram. «На этой неделе в Пермском крае открываются новые мобильные пункты вакцинации. Публикуем расписание их работы на этой неделе: центральный парк развлечений им. Горького (автобус на территории парка); 12—13 октября с 16:00 до 20:00; 14 октября с 12:00 до 16.00. В наличии вакцины от гриппа и пневмококковой инфекции», — информирует ведомство. Также мобильные пункты вакцинации будут работать в ТРК «СПЕШИLove» (Пермь, ул. Спешилова, 114, 1-й этаж); ТРК «Аквареал» (Чайковский, ул. Промышленная, 13) и в ТЦ «Крепар» (Красновишерск, ул. Дзержинского, 5). По информации минздрава, поставить прививку могут жители старше 18 лет. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.