Пермяков приглашают на вакцинацию в центральный городской парк

Жители Перми смогут вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции в городском центральном парке развлечений имени Горького. О работе мобильных пунктов вакцинации на текущей неделе сообщается в аккаунте краевого министерства здравоохранения Пермского края в Telegram.
«На этой неделе в Пермском крае открываются новые мобильные пункты вакцинации. Публикуем расписание их работы на этой неделе: центральный парк развлечений им. Горького (автобус на территории парка); 12—13 октября с 16:00 до 20:00; 14 октября с 12:00 до 16.00. В наличии вакцины от гриппа и пневмококковой инфекции», — информирует ведомство.
Также мобильные пункты вакцинации будут работать в ТРК «СПЕШИLove» (Пермь, ул. Спешилова, 114, 1-й этаж); ТРК «Аквареал» (Чайковский, ул. Промышленная, 13) и в ТЦ «Крепар» (Красновишерск, ул. Дзержинского, 5). По информации минздрава, поставить прививку могут жители старше 18 лет. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.