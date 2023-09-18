В Перми откроются мобильные пункты вакцинации от гриппа

Привить от гриппа планируется 1,5 млн пермяков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мобильные пункты вакцинации от гриппа откроются в Перми с 1 октября. Первые из них начнут работать в торговых центрах «iMALL Эспланада» и «Планета», сообщил главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев.

«Мобильные пункты вакцинации с 1 октября откроются в „iMALL Эспланада“ и „Планете“. В будущем планируется открытие в других торговых центрах Перми и края», — цитирует Костарева telegram-канал газеты «Звезда».

По данным Роспотребнадзора, заболевших гриппом в этом сезоне пока не выявлено. Вакцинировать планируется около 1,5 млн пермяков. Препаратов для этого в больницах достаточно, утверждает Костарев.

Ранее URA.RU сообщало, что количество заболевших ОРВИ в Прикамье с 11 по 17 сентября превысило 14,5 тысячи человек. Это на 37% выше показателя предыдущей недели. Что касается коронавируса, что подъем заболеваемости отмечается на уровне 30%, говорит Костарев. Но об эпидемии речи не идет.