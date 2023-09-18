В Перми откроются мобильные пункты вакцинации от гриппа

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Привить от гриппа планируется 1,5 млн пермяков Фото:

Мобильные пункты вакцинации от гриппа откроются в Перми с 1 октября. Первые из них начнут работать в торговых центрах «iMALL Эспланада» и «Планета», сообщил главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев.

«Мобильные пункты вакцинации с 1 октября откроются в „iMALL Эспланада“ и „Планете“. В будущем планируется открытие в других торговых центрах Перми и края», — цитирует Костарева telegram-канал газеты «Звезда».

По данным Роспотребнадзора, заболевших гриппом в этом сезоне пока не выявлено. Вакцинировать планируется около 1,5 млн пермяков. Препаратов для этого в больницах достаточно, утверждает Костарев.

Ранее URA.RU сообщало, что количество заболевших ОРВИ в Прикамье с 11 по 17 сентября превысило 14,5 тысячи человек. Это на 37% выше показателя предыдущей недели. Что касается коронавируса, что подъем заболеваемости отмечается на уровне 30%, говорит Костарев. Но об эпидемии речи не идет.

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Мобильные пункты вакцинации от гриппа откроются в Перми с 1 октября. Первые из них начнут работать в торговых центрах «iMALL Эспланада» и «Планета», сообщил главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев. «Мобильные пункты вакцинации с 1 октября откроются в „iMALL Эспланада“ и „Планете“. В будущем планируется открытие в других торговых центрах Перми и края», — цитирует Костарева telegram-канал газеты «Звезда». По данным Роспотребнадзора, заболевших гриппом в этом сезоне пока не выявлено. Вакцинировать планируется около 1,5 млн пермяков. Препаратов для этого в больницах достаточно, утверждает Костарев. Ранее URA.RU сообщало, что количество заболевших ОРВИ в Прикамье с 11 по 17 сентября превысило 14,5 тысячи человек. Это на 37% выше показателя предыдущей недели. Что касается коронавируса, что подъем заболеваемости отмечается на уровне 30%, говорит Костарев. Но об эпидемии речи не идет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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