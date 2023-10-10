Путин отметил вклад Челябинской области в развитие связей с Кыргызстаном

Президент РФ Владимир Путин отметил активность Челябинской области в развитии сотрудничества с Кыргызстаном. В видеообращении к участникам десятой российско-киргизской межрегиональный конференции глава государства перечислил шесть самых активных регионов.
«Не может не вызывать удовлетворение, что межрегиональное сотрудничество охватывает подавляющее большинство субъектов РФ и все семь киргизских областей. Заметную активность проявляют Москва и Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан, Оренбургская и Челябинская области», — заявил президент в своем обращении.
Конференция проходит 11 октября в Джалал-Абаде, центре одного из регионов Кыргызстана. Представители регионов России и Кыргызстана обсудят развитие сотрудничества, финансирования и торговли. Участники конференции также посетят промышленные предприятия Джалал-Абада и проведут бизнес-сессию.
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