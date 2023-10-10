Путин отметил вклад Челябинской области в развитие связей с Кыргызстаном

11 октября 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Путин включил Челябинскую область в число регионов, активно развивающих связи с Кыргызстаном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин отметил активность Челябинской области в развитии сотрудничества с Кыргызстаном. В видеообращении к участникам десятой российско-киргизской межрегиональный конференции глава государства перечислил шесть самых активных регионов. «Не может не вызывать удовлетворение, что межрегиональное сотрудничество охватывает подавляющее большинство субъектов РФ и все семь киргизских областей. Заметную активность проявляют Москва и Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан, Оренбургская и Челябинская области», — заявил президент в своем обращении. Конференция проходит 11 октября в Джалал-Абаде, центре одного из регионов Кыргызстана. Представители регионов России и Кыргызстана обсудят развитие сотрудничества, финансирования и торговли. Участники конференции также посетят промышленные предприятия Джалал-Абада и проведут бизнес-сессию.

Президент РФ Владимир Путин отметил активность Челябинской области в развитии сотрудничества с Кыргызстаном. В видеообращении к участникам десятой российско-киргизской межрегиональный конференции глава государства перечислил шесть самых активных регионов. «Не может не вызывать удовлетворение, что межрегиональное сотрудничество охватывает подавляющее большинство субъектов РФ и все семь киргизских областей. Заметную активность проявляют Москва и Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан, Оренбургская и Челябинская области», — заявил президент в своем обращении. Конференция проходит 11 октября в Джалал-Абаде, центре одного из регионов Кыргызстана. Представители регионов России и Кыргызстана обсудят развитие сотрудничества, финансирования и торговли. Участники конференции также посетят промышленные предприятия Джалал-Абада и проведут бизнес-сессию.