10 октября 2023

Путин отметил вклад Челябинской области в развитие связей с Кыргызстаном

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Путин включил Челябинскую область в число регионов, активно развивающих связи с Кыргызстаном Фото:

Президент РФ Владимир Путин отметил активность Челябинской области в развитии сотрудничества с Кыргызстаном. В видеообращении к участникам десятой российско-киргизской межрегиональный конференции глава государства перечислил шесть самых активных регионов.

«Не может не вызывать удовлетворение, что межрегиональное сотрудничество охватывает подавляющее большинство субъектов РФ и все семь киргизских областей. Заметную активность проявляют Москва и Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан, Оренбургская и Челябинская области», — заявил президент в своем обращении.

Конференция проходит 11 октября в Джалал-Абаде, центре одного из регионов Кыргызстана. Представители регионов России и Кыргызстана обсудят развитие сотрудничества, финансирования и торговли. Участники конференции также посетят промышленные предприятия Джалал-Абада и проведут бизнес-сессию.

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Президент РФ Владимир Путин отметил активность Челябинской области в развитии сотрудничества с Кыргызстаном. В видеообращении к участникам десятой российско-киргизской межрегиональный конференции глава государства перечислил шесть самых активных регионов. «Не может не вызывать удовлетворение, что межрегиональное сотрудничество охватывает подавляющее большинство субъектов РФ и все семь киргизских областей. Заметную активность проявляют Москва и Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан, Оренбургская и Челябинская области», — заявил президент в своем обращении. Конференция проходит 11 октября в Джалал-Абаде, центре одного из регионов Кыргызстана. Представители регионов России и Кыргызстана обсудят развитие сотрудничества, финансирования и торговли. Участники конференции также посетят промышленные предприятия Джалал-Абада и проведут бизнес-сессию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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