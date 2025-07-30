Зять челябинского олигарха Аристова проиграл суд с государством на миллионы рублей

Увельский райсуд Челябинской области поставил точку в споре на сумму более 11,4 млн рублей между зятем олигарха Александра Аристова — Александром Кретовым и его бывшим активом ООО «Агрофирма Ариант» (с апреля 2024 года является государственной собственностью — прим. URA.RU). Согласно базе данных суда, бизнесмену отказали в удовлетворении исковых требований.
«Вынесено решение по делу. Отказано в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)», — указано в карточке дела. Жалоб на решение пока не поступало.
URA.RU связалось с аппаратом судьи Татьяны Смольниковой. Там сообщили, что мотивировочная часть решения будет изготовлена в течение 10 рабочих дней.
Кретов спорил с «Ариантом» за здание, которое холдинг приобрел у Аристова в 2022 году за 10,5 млн рублей. В иске бизнесмен указывал, что компания должна была расплатиться по договору еще в сентябре 2024 года, но передача денежных средств не состоялась. В итоге были составлены документы, в которых указывалось, что Кретову, получившему от Аристова право требования, фирма (перешедшая в собственность государства — прим. URA.RU) должна основной долг и проценты.
Кретов был основным владельцем ООО «Агрофирма Ариант». До апреля 2024 года ему принадлежало 99% акций всей компании. Но Генпрокуратура РФ инициировала процесс по национализации холдинга, по результатам которого активы компании были изъяты и переданы в собственность государства. Сейчас семья Аристовых пытается оспорить это решение.
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