На Усть-Катавском заводе (Челябинская область) сборка трехсекционных трамваев 71-639 «Кастор» для Екатеринбурга идет полным ходом, все 15 машин выведут на маршруты предстоящей зимой. Об этом рассказал губернатор Денис Паслер, поделившись кадрами работы с предприятия.
«Первые вагоны ждем в столице Среднего Урала в ближайшие месяцы. Все 15 трехсекционных трамваев будут курсировать по городу уже предстоящей зимой», — написал Паслер в своем telegram-канале.
Новые трамваи полностью низкопольные, с климат-контролем, USB-зарядками и информтабло. В Екатеринбурге их планируют пустить на 13 маршрутов, а на какие именно, URA.RU рассказывало — в прошлом материале.
Масштабная закупка новых трамваев для Екатеринбурга проходит в рамках транспортной реформы, инициированной в конце 2023-го вице-мэром Рустамом Галямовым и его шефом, мэром Алексеем Орловым и поддержанной сперва губернатором Евгением Куйвашевым, а потом его преемником на посту Денисом Паслером.
В июне URA.RU сообщало, что Усть-Катавский завод выиграл тендер на поставку до января 2026 года пятнадцати трехсекционных трамваев. Масштабный пласт изменений предполагает также обновление троллейбусного парка (гнилые машины скоро пропадут с улиц), покупку партий новых автобусов и переход на более дорогие контракты с перевозчиками, чтобы повысить качество обслуживания. Все новости о транспортной реформе — в сюжете URA.RU.
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