Екатеринбуржцам показали, в каких условиях для них готовят шаурму. Фото, видео

Екатеринбургский общественник Чукреев нашел тараканов в кафе, где готовят шаурму

11 октября 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Шаурма стала причиной отравлений уже в нескольких регионах России Фото: Александр Мамаев © URA.RU Екатеринбургские активисты — члены гордумы и общественной палаты — провели рейд по некоторым заведениям Железнодорожного района, где готовят шаурму и самсу. В закусочных они нашли тараканов, грязь и помои, рассказал URA.RU общественник Дмитрий Чукреев. «Мы нагрянули в точки общепита и обнаружили много „интересного“: тесто и мука хранились в грязных пакетах на полу, по ним бегали тараканы, на продуктах сидели мухи. Кое-где стояла грязная мутная вода, в которой „кулинары“ мыли и руки, и посуду. Отходы и помои хранились в холодильнике рядом с готовой продукцией, а на мясо не было документов», — рассказал Чукреев. Рейд был затеян из-за того, что в последние месяцы в России участились случаи массового отравления шаурмой. Последний такой был в Москве, где в больницу попало порядка 30 человек. Ранее подобное случалось в Магнитогорске, Братске, а в январе 2023 года — в Екатеринбурге. Тогда 15 человек подхватили кишечную инфекцию, отведав шаурмы в закусочной «У Аро». «После рейда грязные кафе мы прикрыли, вывезли оборудование, а кое-кого из владельцев буквально выгнали. Все материалы будут переданы в прокуратуру», — добавил Чукреев. В некоторых закусочных заметили беспорядок,. Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым … в некоторых — грязь. Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым Самсу готовили рядом с помойными ведрами Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым В шаурмячных царил хаос Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым Общественники считают, что шаурму, сделанную в антисанитарных условиях, опасно есть Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым Инвентарь в закусочных не блистал чистотой Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым

Екатеринбургские активисты — члены гордумы и общественной палаты — провели рейд по некоторым заведениям Железнодорожного района, где готовят шаурму и самсу. В закусочных они нашли тараканов, грязь и помои, рассказал URA.RU общественник Дмитрий Чукреев. «Мы нагрянули в точки общепита и обнаружили много „интересного“: тесто и мука хранились в грязных пакетах на полу, по ним бегали тараканы, на продуктах сидели мухи. Кое-где стояла грязная мутная вода, в которой „кулинары“ мыли и руки, и посуду. Отходы и помои хранились в холодильнике рядом с готовой продукцией, а на мясо не было документов», — рассказал Чукреев. Рейд был затеян из-за того, что в последние месяцы в России участились случаи массового отравления шаурмой. Последний такой был в Москве, где в больницу попало порядка 30 человек. Ранее подобное случалось в Магнитогорске, Братске, а в январе 2023 года — в Екатеринбурге. Тогда 15 человек подхватили кишечную инфекцию, отведав шаурмы в закусочной «У Аро». «После рейда грязные кафе мы прикрыли, вывезли оборудование, а кое-кого из владельцев буквально выгнали. Все материалы будут переданы в прокуратуру», — добавил Чукреев.