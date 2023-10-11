Екатеринбуржцам показали, в каких условиях для них готовят шаурму. Фото, видео

Екатеринбургский общественник Чукреев нашел тараканов в кафе, где готовят шаурму
© Служба новостей «URA.RU»
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Составление рейтинга шаурмы города с Сергеем Морозовым, шеф-поваром кафе «Калачи». Екатеринбург
Шаурма стала причиной отравлений уже в нескольких регионах России Фото:

Екатеринбургские активисты — члены гордумы и общественной палаты — провели рейд по некоторым заведениям Железнодорожного района, где готовят шаурму и самсу. В закусочных они нашли тараканов, грязь и помои, рассказал URA.RU общественник Дмитрий Чукреев.

«Мы нагрянули в точки общепита и обнаружили много „интересного“: тесто и мука хранились в грязных пакетах на полу, по ним бегали тараканы, на продуктах сидели мухи. Кое-где стояла грязная мутная вода, в которой „кулинары“ мыли и руки, и посуду. Отходы и помои хранились в холодильнике рядом с готовой продукцией, а на мясо не было документов», — рассказал Чукреев.

Рейд был затеян из-за того, что в последние месяцы в России участились случаи массового отравления шаурмой. Последний такой был в Москве, где в больницу попало порядка 30 человек. Ранее подобное случалось в Магнитогорске, Братске, а в январе 2023 года — в Екатеринбурге. Тогда 15 человек подхватили кишечную инфекцию, отведав шаурмы в закусочной «У Аро».

«После рейда грязные кафе мы прикрыли, вывезли оборудование, а кое-кого из владельцев буквально выгнали. Все материалы будут переданы в прокуратуру», — добавил Чукреев.

В некоторых закусочных заметили беспорядок,.
В некоторых закусочных заметили беспорядок,.
Фото:
… в некоторых — грязь.
… в некоторых — грязь.
Фото:
Самсу готовили рядом с помойными ведрами
Самсу готовили рядом с помойными ведрами
Фото:
В шаурмячных царил хаос
В шаурмячных царил хаос
Фото:
Общественники считают, что шаурму, сделанную в антисанитарных условиях, опасно есть
Общественники считают, что шаурму, сделанную в антисанитарных условиях, опасно есть
Фото:
Инвентарь в закусочных не блистал чистотой
Инвентарь в закусочных не блистал чистотой
Фото:

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Екатеринбургские активисты — члены гордумы и общественной палаты — провели рейд по некоторым заведениям Железнодорожного района, где готовят шаурму и самсу. В закусочных они нашли тараканов, грязь и помои, рассказал URA.RU общественник Дмитрий Чукреев. «Мы нагрянули в точки общепита и обнаружили много „интересного“: тесто и мука хранились в грязных пакетах на полу, по ним бегали тараканы, на продуктах сидели мухи. Кое-где стояла грязная мутная вода, в которой „кулинары“ мыли и руки, и посуду. Отходы и помои хранились в холодильнике рядом с готовой продукцией, а на мясо не было документов», — рассказал Чукреев. Рейд был затеян из-за того, что в последние месяцы в России участились случаи массового отравления шаурмой. Последний такой был в Москве, где в больницу попало порядка 30 человек. Ранее подобное случалось в Магнитогорске, Братске, а в январе 2023 года — в Екатеринбурге. Тогда 15 человек подхватили кишечную инфекцию, отведав шаурмы в закусочной «У Аро». «После рейда грязные кафе мы прикрыли, вывезли оборудование, а кое-кого из владельцев буквально выгнали. Все материалы будут переданы в прокуратуру», — добавил Чукреев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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