Челябинку осудили за нападение с ножом на прохожего и сожителя

Суд приговорил женщину к пяти годам колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Аше (Челябинская область) местную жительницу осудили за нападение с ножом на прохожего и нанесение ранений сожителю, от которых тот скончался. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ей назначили наказание в виде пяти лет колонии.

«Ашинский горсуд вынес приговор в отношении 34-летней жительницы Аши. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. „в“ ч.2 ст. 115 УК РФ („Умышленное причинение легкого вреда здоровью“), ч.4 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“). Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил виновной наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве рассказали, что в суде была доказана ее причастность к инкриминируемым преступлениям. Так, в конце декабря 2022 года после употребления алкоголя женщина затеяла конфликт с прохожим, который толкнул ее сына. В ходе разборок она вооружилась ножом и ударила им мужчину по ноге. Тогда тяжелых последствий удалось избежать. Спустя несколько недель челябинка поссорилась с сожителем и также решила воспользоваться ножом. В этот раз она попала в мышцу, повредив артерию. Мужчина скончался в больнице.

На заседании суда женщина пыталась избежать сурового наказания. Она хотела убедить суд в том, что сожитель получил ранения в результате неосторожности. Умысла причинять ему серьезные травмы у нее якобы не было. Однако сторона обвинения представила доказательства вины в совершенном преступлении.