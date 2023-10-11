«Уралвагонзавод» взыскивает 127 млн рублей с поставщика станков

Предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») подало иск к московской компании «Аста», которая занимается оптовой торговлей станков. Сумма иска — 127,1 млн рублей, следует из данных картотеки дел Арбитражного суда Свердловской области.
Это не первый иск, который «Уралвагонзавод» подает к «Аста». В марте 2023 года предприятие через суд пыталось обязать компанию передать станок стоимостью 114,4 млн рублей по договору уступки, но в удовлетворении иска УВЗ было отказано.
Согласно данным сервиса СБИС, выручка «Аста» за 2022 год составила 12,2 млн рублей. Компания занимается не только оптовой торговлей станков, но и их производством.
«Уралвагонзавод» (УВЗ) был основан в 1936 году в Нижнем Тагиле и входит в число крупнейших производителей военной техники в России. В ходе спецоперации на Украине «Уралвагонзавод» стал главным поставщиком танков для российской армии.
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