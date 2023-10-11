Пермский аэропорт потратит миллионы на покупку автозаправки

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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, поездка, самолет, путешествие
Контейнерная АЗС позволяет заправлять топливом аэродромную спецтехнику Фото:

Пермский аэропорт планирует приобрести контейнерную автозаправочную станцию. Поставщика оборудования ищут через электронные торги. Начальная и максимальная цена договора составляет почти шесть миллионов рублей.

«Акционерное общество «Международный аэропорт «Пермь». Предмет закупки — контейнерная автозаправочная станция. Количество — одна штука. Общий объем топливного резервуара — не менее 40 кубометров. Виды топлива — дизельное и бензин марки АИ-92. Топливо должно отпускаться по ЧИП-картам, в комплекте должно быть не менее 200 карт. Начальная и максимальная цена контракта — 5,99 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном в системе торгов «Сбербанк-АСТ».

Контейнерные АЗС позволяют аэропорту оперативно заправлять топливом аэродромный спецтранспорт. Это перронные автобусы, деайсеры, машины сопровождения самолетов и другая техника. Заявки на торги принимаются до 2 ноября 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что госкорпорация по организации воздушного движения объявила конкурс на выполнение работ по оснащению аэропорта Перми радиомаячной системой. Она необходима для безопасного и точного захода самолетов на посадку.

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Пермский аэропорт планирует приобрести контейнерную автозаправочную станцию. Поставщика оборудования ищут через электронные торги. Начальная и максимальная цена договора составляет почти шесть миллионов рублей. «Акционерное общество «Международный аэропорт «Пермь». Предмет закупки — контейнерная автозаправочная станция. Количество — одна штука. Общий объем топливного резервуара — не менее 40 кубометров. Виды топлива — дизельное и бензин марки АИ-92. Топливо должно отпускаться по ЧИП-картам, в комплекте должно быть не менее 200 карт. Начальная и максимальная цена контракта — 5,99 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном в системе торгов «Сбербанк-АСТ». Контейнерные АЗС позволяют аэропорту оперативно заправлять топливом аэродромный спецтранспорт. Это перронные автобусы, деайсеры, машины сопровождения самолетов и другая техника. Заявки на торги принимаются до 2 ноября 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что госкорпорация по организации воздушного движения объявила конкурс на выполнение работ по оснащению аэропорта Перми радиомаячной системой. Она необходима для безопасного и точного захода самолетов на посадку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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