Пермский аэропорт потратит миллионы на покупку автозаправки

11 октября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Контейнерная АЗС позволяет заправлять топливом аэродромную спецтехнику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский аэропорт планирует приобрести контейнерную автозаправочную станцию. Поставщика оборудования ищут через электронные торги. Начальная и максимальная цена договора составляет почти шесть миллионов рублей. «Акционерное общество «Международный аэропорт «Пермь». Предмет закупки — контейнерная автозаправочная станция. Количество — одна штука. Общий объем топливного резервуара — не менее 40 кубометров. Виды топлива — дизельное и бензин марки АИ-92. Топливо должно отпускаться по ЧИП-картам, в комплекте должно быть не менее 200 карт. Начальная и максимальная цена контракта — 5,99 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном в системе торгов «Сбербанк-АСТ». Контейнерные АЗС позволяют аэропорту оперативно заправлять топливом аэродромный спецтранспорт. Это перронные автобусы, деайсеры, машины сопровождения самолетов и другая техника. Заявки на торги принимаются до 2 ноября 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что госкорпорация по организации воздушного движения объявила конкурс на выполнение работ по оснащению аэропорта Перми радиомаячной системой. Она необходима для безопасного и точного захода самолетов на посадку.

Пермский аэропорт планирует приобрести контейнерную автозаправочную станцию. Поставщика оборудования ищут через электронные торги. Начальная и максимальная цена договора составляет почти шесть миллионов рублей. «Акционерное общество «Международный аэропорт «Пермь». Предмет закупки — контейнерная автозаправочная станция. Количество — одна штука. Общий объем топливного резервуара — не менее 40 кубометров. Виды топлива — дизельное и бензин марки АИ-92. Топливо должно отпускаться по ЧИП-картам, в комплекте должно быть не менее 200 карт. Начальная и максимальная цена контракта — 5,99 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном в системе торгов «Сбербанк-АСТ». Контейнерные АЗС позволяют аэропорту оперативно заправлять топливом аэродромный спецтранспорт. Это перронные автобусы, деайсеры, машины сопровождения самолетов и другая техника. Заявки на торги принимаются до 2 ноября 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что госкорпорация по организации воздушного движения объявила конкурс на выполнение работ по оснащению аэропорта Перми радиомаячной системой. Она необходима для безопасного и точного захода самолетов на посадку.