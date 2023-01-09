Госкорпорация ищет подрядчика для стройки в пермском аэропорту

10 января 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Строительные работы в аэропорту подрядчик должен завершить к середине августа 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В международном аэропорту «Пермь» выполнят строительные работы по оснащению радиомаячной системой для захода самолетов на посадку. Конкурс на поиск подрядчика объявила госкорпорация по организации воздушного движения в РФ. Начальная и максимальная цена договора составляет более 8,5 миллионов рублей. Об этом сообщается в аукционной документации, которая опубликована в сервисе «Сбербанк-АСТ». «Оснащение аэропорта „Пермь“ радиомаячной системой инструментального захода на посадку СП-200 в части строительно-монтажных работ. Виды работ: устройство фундаментов, устройство и пусконаладочные работы систем электроснабжения и сетей связи, благоустройство территории. Сроки выполнения работ — с третьего апреля по 15 августа 2023 года», — указано в техническом задании. По данным сайта Главгосэкспертизы России, положительное заключение сметной стоимости оснащения пермского аэропорта радиомаячной системой инструментального захода на посадку СП-200, было выдано в 2020 году. Система предполагает магнитный курс посадки 32 градуса. В оснащение входят аппаратные контейнеры, антенны, выносное контрольное и антенно-мачтовое устройства, аппаратура дистанционного управления, радиомаяки и другое оборудование. Ранее URA.RU рассказывало, что аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Пермь» планируют расширить. При разработке инвестпроекта будут учитываться годовой пассажиропоток и пропускная способность аэропорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В международном аэропорту «Пермь» выполнят строительные работы по оснащению радиомаячной системой для захода самолетов на посадку. Конкурс на поиск подрядчика объявила госкорпорация по организации воздушного движения в РФ. Начальная и максимальная цена договора составляет более 8,5 миллионов рублей. Об этом сообщается в аукционной документации, которая опубликована в сервисе «Сбербанк-АСТ». «Оснащение аэропорта „Пермь“ радиомаячной системой инструментального захода на посадку СП-200 в части строительно-монтажных работ. Виды работ: устройство фундаментов, устройство и пусконаладочные работы систем электроснабжения и сетей связи, благоустройство территории. Сроки выполнения работ — с третьего апреля по 15 августа 2023 года», — указано в техническом задании. По данным сайта Главгосэкспертизы России, положительное заключение сметной стоимости оснащения пермского аэропорта радиомаячной системой инструментального захода на посадку СП-200, было выдано в 2020 году. Система предполагает магнитный курс посадки 32 градуса. В оснащение входят аппаратные контейнеры, антенны, выносное контрольное и антенно-мачтовое устройства, аппаратура дистанционного управления, радиомаяки и другое оборудование. Ранее URA.RU рассказывало, что аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Пермь» планируют расширить. При разработке инвестпроекта будут учитываться годовой пассажиропоток и пропускная способность аэропорта.