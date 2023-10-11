В Екатеринбурге силовики накрыли нелегальную поставку сигарет на миллион рублей. Фото 11 октября 2023 в 23:25 Размер текста - 17 + Сотрудники полиции начали проверку по факту происшествия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге возле торгового центра «Комсомолл» сотрудники полиции и общественники выявили нелегальную поставку более десяти тысяч пачек сигарет на общую сумму в миллион рублей. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Екатеринбургские оперативники и общественники выявили табачного барыгу. Поставщика паленой табачной продукции „хлопнули“ возле ТРЦ „Комсомолл“, когда тот перегружал товар из одного автомобиля в другой», — пишет telegram-канал «Дно Исети». По словам члена Общественной палаты Дмитрия Чукреева, всего было обнаружено более десяти тысяч пачек табачной продукции, что превышает сумму в миллион рублей. Мужчину, которого поймали за поставку нелегальной табачной продукции, еще неделю назад уличили в незаконной торговле. Сейчас сотрудники начали проверку его деятельности. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось. Фото: telegram-канал «Дно Исети» https://t.me/dnoiseti/1855 В Екатеринбурге возле торгового центра «Комсомолл» сотрудники полиции и общественники выявили нелегальную поставку более десяти тысяч пачек сигарет на общую сумму в миллион рублей. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Екатеринбургские оперативники и общественники выявили табачного барыгу. Поставщика паленой табачной продукции „хлопнули“ возле ТРЦ „Комсомолл“, когда тот перегружал товар из одного автомобиля в другой», — пишет telegram-канал «Дно Исети». По словам члена Общественной палаты Дмитрия Чукреева, всего было обнаружено более десяти тысяч пачек табачной продукции, что превышает сумму в миллион рублей. Мужчину, которого поймали за поставку нелегальной табачной продукции, еще неделю назад уличили в незаконной торговле. Сейчас сотрудники начали проверку его деятельности. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям