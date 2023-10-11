В Екатеринбурге возле торгового центра «Комсомолл» сотрудники полиции и общественники выявили нелегальную поставку более десяти тысяч пачек сигарет на общую сумму в миллион рублей. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Екатеринбургские оперативники и общественники выявили табачного барыгу. Поставщика паленой табачной продукции „хлопнули“ возле ТРЦ „Комсомолл“, когда тот перегружал товар из одного автомобиля в другой», — пишет telegram-канал «Дно Исети». По словам члена Общественной палаты Дмитрия Чукреева, всего было обнаружено более десяти тысяч пачек табачной продукции, что превышает сумму в миллион рублей.
Мужчину, которого поймали за поставку нелегальной табачной продукции, еще неделю назад уличили в незаконной торговле. Сейчас сотрудники начали проверку его деятельности.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.