В Екатеринбурге силовики накрыли нелегальную поставку сигарет на миллион рублей. Фото

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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция, проблесковый маячок
Сотрудники полиции начали проверку по факту происшествия Фото:

В Екатеринбурге возле торгового центра «Комсомолл» сотрудники полиции и общественники выявили нелегальную поставку более десяти тысяч пачек сигарет на общую сумму в миллион рублей. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Екатеринбургские оперативники и общественники выявили табачного барыгу. Поставщика паленой табачной продукции „хлопнули“ возле ТРЦ „Комсомолл“, когда тот перегружал товар из одного автомобиля в другой», — пишет telegram-канал «Дно Исети». По словам члена Общественной палаты Дмитрия Чукреева, всего было обнаружено более десяти тысяч пачек табачной продукции, что превышает сумму в миллион рублей.

Мужчину, которого поймали за поставку нелегальной табачной продукции, еще неделю назад уличили в незаконной торговле. Сейчас сотрудники начали проверку его деятельности.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге возле торгового центра «Комсомолл» сотрудники полиции и общественники выявили нелегальную поставку более десяти тысяч пачек сигарет на общую сумму в миллион рублей. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Екатеринбургские оперативники и общественники выявили табачного барыгу. Поставщика паленой табачной продукции „хлопнули“ возле ТРЦ „Комсомолл“, когда тот перегружал товар из одного автомобиля в другой», — пишет telegram-канал «Дно Исети». По словам члена Общественной палаты Дмитрия Чукреева, всего было обнаружено более десяти тысяч пачек табачной продукции, что превышает сумму в миллион рублей. Мужчину, которого поймали за поставку нелегальной табачной продукции, еще неделю назад уличили в незаконной торговле. Сейчас сотрудники начали проверку его деятельности. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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