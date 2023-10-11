11 октября 2023

Мэр Березников выразил соболезнования семье погибшего шахтера

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Березники скорбят по погибшему шахтеру (архивное фото) Фото:

Глава Березников Алексей Казаченко, где на шахте «Уралкалия» минувшей ночью погиб рабочий, выразил соболезнования семье шахтера. Об этом он написал в социальных сетях.

«Выражаю глубокие соболезнования семье шахтера», — написал Казаченко. Он отметил, что сейчас Усть-Яйвинский рудник работает в штатном режиме. Проводится расследование.

Обрушение в камере рудника в Березниках произошло в ночь на 12 октября. В шахте находились 83 человека, один из них погиб. Свои соболезнование семье погибшего выразил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Уралкалий» обещал оказать ей всю необходимую помощь.

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Глава Березников Алексей Казаченко, где на шахте «Уралкалия» минувшей ночью погиб рабочий, выразил соболезнования семье шахтера. Об этом он написал в социальных сетях. «Выражаю глубокие соболезнования семье шахтера», — написал Казаченко. Он отметил, что сейчас Усть-Яйвинский рудник работает в штатном режиме. Проводится расследование. Обрушение в камере рудника в Березниках произошло в ночь на 12 октября. В шахте находились 83 человека, один из них погиб. Свои соболезнование семье погибшего выразил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Уралкалий» обещал оказать ей всю необходимую помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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