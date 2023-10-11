Мэр Березников выразил соболезнования семье погибшего шахтера

Березники скорбят по погибшему шахтеру (архивное фото)
Глава Березников Алексей Казаченко, где на шахте «Уралкалия» минувшей ночью погиб рабочий, выразил соболезнования семье шахтера. Об этом он написал в социальных сетях.
«Выражаю глубокие соболезнования семье шахтера», — написал Казаченко. Он отметил, что сейчас Усть-Яйвинский рудник работает в штатном режиме. Проводится расследование.
Обрушение в камере рудника в Березниках произошло в ночь на 12 октября. В шахте находились 83 человека, один из них погиб. Свои соболезнование семье погибшего выразил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Уралкалий» обещал оказать ей всю необходимую помощь.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!