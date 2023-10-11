Мэр Березников выразил соболезнования семье погибшего шахтера

12 октября 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Березники скорбят по погибшему шахтеру (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Березников Алексей Казаченко, где на шахте «Уралкалия» минувшей ночью погиб рабочий, выразил соболезнования семье шахтера. Об этом он написал в социальных сетях. «Выражаю глубокие соболезнования семье шахтера», — написал Казаченко. Он отметил, что сейчас Усть-Яйвинский рудник работает в штатном режиме. Проводится расследование. Обрушение в камере рудника в Березниках произошло в ночь на 12 октября. В шахте находились 83 человека, один из них погиб. Свои соболезнование семье погибшего выразил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Уралкалий» обещал оказать ей всю необходимую помощь.

Глава Березников Алексей Казаченко, где на шахте «Уралкалия» минувшей ночью погиб рабочий, выразил соболезнования семье шахтера. Об этом он написал в социальных сетях. «Выражаю глубокие соболезнования семье шахтера», — написал Казаченко. Он отметил, что сейчас Усть-Яйвинский рудник работает в штатном режиме. Проводится расследование. Обрушение в камере рудника в Березниках произошло в ночь на 12 октября. В шахте находились 83 человека, один из них погиб. Свои соболезнование семье погибшего выразил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Уралкалий» обещал оказать ей всю необходимую помощь.