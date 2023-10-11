Опытный горняк «Уралкалия» рассказал о явлении, из-за которого cлучилось ЧП на шахте

Горняк «Уралкалия» о происшествии в шахте: выброс газа предсказать сложно

12 октября 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Для того, чтобы избежать выброса газа в шахте, горняки стравливают его через специальные шурпы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выброс газа в шахте Усть-Яйвинского рудника (Пермский край), который привел к обрушению породы это частое и непредсказуемое явление, возникающее при выработке нового шахтного поля. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал машинист горно-выемочных машин «Уралкалия» с 28-летним стажем Дмитрий (имя изменено — прим. URA.RU). Опытный горняк объяснил, что газодинамическое явление (ГДЯ) возникает из-за давления толщи породы на выработанные пустоты. «Почему это (выброс газа) происходит при вскрытии любого шахтного поля? Вся эта горная масса (ее толщина примерно 400 метров) давит на вновь выработанные пустоты. Поэтому, чем больше расширяется поле выработки, тем ниже давление породы — оно более равномерно распределяется над пустотами. Такие явления могут быть внезапными, как внезапное дуновение ветра. На моей практике был мощный выброс ГДЯ, но никто не пострадал тогда. Мы постояли, подумали, и продолжили работу. Пока идет вскрытие шахтного поля, ГДЯ происходят довольно часто. Но как только будет выработок становится больше, такое явление сходит на нет», — сказал Дмитрий. Горняк отметил, что для предотвращения подобных ЧП, при проходке штрека выполняется дегазационное бурение. «Газ стравливается через шпуры. Принято считать, что если во время бурения идет усиленное выделение газа под давлением (у нас есть специальный прибор, который это давление измеряет), то мы должны остановить работу, оповестить об этом руководство предприятия. Но глубина шпуров тоже ограничена. Он может быть три-четрые метра. Но газ может находиться и на глубине, допустим, 10 метров. Тут уже ничего не поделаешь», — добавил рабочий «Уралкалия». В ночь на 12 октября произошло обрушение кровли в шахте Усть-Яйвинского рудника «Уралкалия». В этот момент под землей находилось 83 горняка. По данным МЧС Прикамья, причиной ЧП стало газодинамическое явление с внезапным выбросом газа при проходке комбайна. В результате погиб один человек. Следственные органы краевого СУ СК проводят доследственную проверку, шахта продолжает работу в штатном режиме. В «Уралкалий» заявили, что окажут помощь семье погибшего. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выброс газа в шахте Усть-Яйвинского рудника (Пермский край), который привел к обрушению породы это частое и непредсказуемое явление, возникающее при выработке нового шахтного поля. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал машинист горно-выемочных машин «Уралкалия» с 28-летним стажем Дмитрий (имя изменено — прим. URA.RU). Опытный горняк объяснил, что газодинамическое явление (ГДЯ) возникает из-за давления толщи породы на выработанные пустоты. «Почему это (выброс газа) происходит при вскрытии любого шахтного поля? Вся эта горная масса (ее толщина примерно 400 метров) давит на вновь выработанные пустоты. Поэтому, чем больше расширяется поле выработки, тем ниже давление породы — оно более равномерно распределяется над пустотами. Такие явления могут быть внезапными, как внезапное дуновение ветра. На моей практике был мощный выброс ГДЯ, но никто не пострадал тогда. Мы постояли, подумали, и продолжили работу. Пока идет вскрытие шахтного поля, ГДЯ происходят довольно часто. Но как только будет выработок становится больше, такое явление сходит на нет», — сказал Дмитрий. Горняк отметил, что для предотвращения подобных ЧП, при проходке штрека выполняется дегазационное бурение. «Газ стравливается через шпуры. Принято считать, что если во время бурения идет усиленное выделение газа под давлением (у нас есть специальный прибор, который это давление измеряет), то мы должны остановить работу, оповестить об этом руководство предприятия. Но глубина шпуров тоже ограничена. Он может быть три-четрые метра. Но газ может находиться и на глубине, допустим, 10 метров. Тут уже ничего не поделаешь», — добавил рабочий «Уралкалия». В ночь на 12 октября произошло обрушение кровли в шахте Усть-Яйвинского рудника «Уралкалия». В этот момент под землей находилось 83 горняка. По данным МЧС Прикамья, причиной ЧП стало газодинамическое явление с внезапным выбросом газа при проходке комбайна. В результате погиб один человек. Следственные органы краевого СУ СК проводят доследственную проверку, шахта продолжает работу в штатном режиме. В «Уралкалий» заявили, что окажут помощь семье погибшего.