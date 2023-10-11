11 октября 2023

В ХМАО изменили график движения теплоходов между отдаленными поселками

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень жанровые фотографии Пермь, река, теплоход, корабль, осень
Теплоходы между Белоярским и пгт Приобье ходят по четным числам Фото:

В ХМАО изменилось расписание движения теплоходов между отдаленными поселками округа. В «Северречфлоте» агентству сообщили, что между Белоярским и пгт Приобье Октябрьского района суда будут ходить по новому графику.

«С 12 октября произошли изменения в расписании рейса Приобье-Белоярский-Приобье. Поменяли время отправления теплохода с промежуточных стоянок: с Перегребного до Приобья судно отправляется в 16:55, с Шеркал до Приобья — в 18:05», — рассказали в «Северечфлоте».

Теплоходы по этому маршруту ходят по четным числам. При изменении погоды время отправления могут поменять.

Ранее URA.RU писало, что речной флот в ХМАО завершил навигацию из-за обмеления реки Ляпин. Суда перестали ходить из Березово в отдаленные поселки Березовского района — Сосьву и Ломбовож.

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В ХМАО изменилось расписание движения теплоходов между отдаленными поселками округа. В «Северречфлоте» агентству сообщили, что между Белоярским и пгт Приобье Октябрьского района суда будут ходить по новому графику. «С 12 октября произошли изменения в расписании рейса Приобье-Белоярский-Приобье. Поменяли время отправления теплохода с промежуточных стоянок: с Перегребного до Приобья судно отправляется в 16:55, с Шеркал до Приобья — в 18:05», — рассказали в «Северечфлоте». Теплоходы по этому маршруту ходят по четным числам. При изменении погоды время отправления могут поменять. Ранее URA.RU писало, что речной флот в ХМАО завершил навигацию из-за обмеления реки Ляпин. Суда перестали ходить из Березово в отдаленные поселки Березовского района — Сосьву и Ломбовож.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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