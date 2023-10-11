В ХМАО изменили график движения теплоходов между отдаленными поселками

В ХМАО изменилось расписание движения теплоходов между отдаленными поселками округа. В «Северречфлоте» агентству сообщили, что между Белоярским и пгт Приобье Октябрьского района суда будут ходить по новому графику.
«С 12 октября произошли изменения в расписании рейса Приобье-Белоярский-Приобье. Поменяли время отправления теплохода с промежуточных стоянок: с Перегребного до Приобья судно отправляется в 16:55, с Шеркал до Приобья — в 18:05», — рассказали в «Северечфлоте».
Теплоходы по этому маршруту ходят по четным числам. При изменении погоды время отправления могут поменять.
Ранее URA.RU писало, что речной флот в ХМАО завершил навигацию из-за обмеления реки Ляпин. Суда перестали ходить из Березово в отдаленные поселки Березовского района — Сосьву и Ломбовож.
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