В ХМАО изменили график движения теплоходов между отдаленными поселками

12 октября 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

Теплоходы между Белоярским и пгт Приобье ходят по четным числам Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В ХМАО изменилось расписание движения теплоходов между отдаленными поселками округа. В «Северречфлоте» агентству сообщили, что между Белоярским и пгт Приобье Октябрьского района суда будут ходить по новому графику. «С 12 октября произошли изменения в расписании рейса Приобье-Белоярский-Приобье. Поменяли время отправления теплохода с промежуточных стоянок: с Перегребного до Приобья судно отправляется в 16:55, с Шеркал до Приобья — в 18:05», — рассказали в «Северечфлоте». Теплоходы по этому маршруту ходят по четным числам. При изменении погоды время отправления могут поменять. Ранее URA.RU писало, что речной флот в ХМАО завершил навигацию из-за обмеления реки Ляпин. Суда перестали ходить из Березово в отдаленные поселки Березовского района — Сосьву и Ломбовож.

В ХМАО изменилось расписание движения теплоходов между отдаленными поселками округа. В «Северречфлоте» агентству сообщили, что между Белоярским и пгт Приобье Октябрьского района суда будут ходить по новому графику. «С 12 октября произошли изменения в расписании рейса Приобье-Белоярский-Приобье. Поменяли время отправления теплохода с промежуточных стоянок: с Перегребного до Приобья судно отправляется в 16:55, с Шеркал до Приобья — в 18:05», — рассказали в «Северечфлоте». Теплоходы по этому маршруту ходят по четным числам. При изменении погоды время отправления могут поменять. Ранее URA.RU писало, что речной флот в ХМАО завершил навигацию из-за обмеления реки Ляпин. Суда перестали ходить из Березово в отдаленные поселки Березовского района — Сосьву и Ломбовож.