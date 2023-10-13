В пермском городе выставлен на продажу старейший местный кинотеатр. Фото

В Чайковском за 25 млн рублей продается заброшенный кинотеатр «Горизонт»

13 октября 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Кинотеатр «Горизонт» открыли в Чайковском в 1974 году Фото: Размик Закарян © URA.RU В городе Чайковский Пермского края выставлено на продажу здание старейшего местного кинотеатра «Горизонт». Цена объекта недвижимости — 25 млн рублей. «Продается кинотеатр города Чайковский. Стоимость — 25 млн рублей, возможен торг», — сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений. Судя по прикрепленным к объявлению фотографиям, речь идет о продаже здания кинотеатра «Горизонт». Данный кинотеатр был открыт в городе Чайковский в 1974 году. В 2004 году в здании «Горизонта» произошел серьезный пожар, после чего оно по прямому назначению не эксплуатировалось. В 2007 году местные власти выставили помещения на торги. Покупателем кинотеатра стал бизнесмен из Сарапула Леонид Куранов, который решил открыть в нем развлекательный центр. Он проработал недолго и закрылся, после чего здание является заброшенным. Ранее URA.RU рассказывало, что краевые власти завершили сделку по приобретению пермского кинотеатра «Кристалл». Сумма сделки составила 370 млн рублей. Здание старейшего городского кинотеатра продается за 25 млн рублей Фото: сайт «Авито», https://www.avito.ru/chaykovskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_2500_m_2459363173

В городе Чайковский Пермского края выставлено на продажу здание старейшего местного кинотеатра «Горизонт». Цена объекта недвижимости — 25 млн рублей. «Продается кинотеатр города Чайковский. Стоимость — 25 млн рублей, возможен торг», — сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений. Судя по прикрепленным к объявлению фотографиям, речь идет о продаже здания кинотеатра «Горизонт». Данный кинотеатр был открыт в городе Чайковский в 1974 году. В 2004 году в здании «Горизонта» произошел серьезный пожар, после чего оно по прямому назначению не эксплуатировалось. В 2007 году местные власти выставили помещения на торги. Покупателем кинотеатра стал бизнесмен из Сарапула Леонид Куранов, который решил открыть в нем развлекательный центр. Он проработал недолго и закрылся, после чего здание является заброшенным. Ранее URA.RU рассказывало, что краевые власти завершили сделку по приобретению пермского кинотеатра «Кристалл». Сумма сделки составила 370 млн рублей.