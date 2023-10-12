12 октября 2023

Здание пермского кинотеатра перешло в собственность края

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьера кино "Сердце Пармы", кинотеатр Кристалл, Пермь, кинотеатр кристалл
Сейчас здание принадлежит региону Фото:

Кинотеатр «Кристалл» и земля под ним перешла в собственность правительства Пермского края. Решение о приобретении было принято еще в апреле 2023 года.

«Сделка о покупке кинотеатра „Кристалл“ у группы компаний „Панорама“ прошла регистрацию», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данный Росреестра. Информацию подтвердил и бывший собственник кинотеатра Станислав Мухутдинов: «Мы передали объект, ждем поступление денег на счет».

О том, что правительство Пермского края планирует выкупить здание кинотеатра «Кристалл» стало известно в апреле 2023 года. Власти планировали разместить там региональный молодежный центр. Стоимость сделки составила 370 млн рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кинотеатр «Кристалл» и земля под ним перешла в собственность правительства Пермского края. Решение о приобретении было принято еще в апреле 2023 года. «Сделка о покупке кинотеатра „Кристалл“ у группы компаний „Панорама“ прошла регистрацию», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данный Росреестра. Информацию подтвердил и бывший собственник кинотеатра Станислав Мухутдинов: «Мы передали объект, ждем поступление денег на счет». О том, что правительство Пермского края планирует выкупить здание кинотеатра «Кристалл» стало известно в апреле 2023 года. Власти планировали разместить там региональный молодежный центр. Стоимость сделки составила 370 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...