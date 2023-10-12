Здание пермского кинотеатра перешло в собственность края

Кинотеатр «Кристалл» и земля под ним перешла в собственность правительства Пермского края. Решение о приобретении было принято еще в апреле 2023 года.
«Сделка о покупке кинотеатра „Кристалл“ у группы компаний „Панорама“ прошла регистрацию», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данный Росреестра. Информацию подтвердил и бывший собственник кинотеатра Станислав Мухутдинов: «Мы передали объект, ждем поступление денег на счет».
О том, что правительство Пермского края планирует выкупить здание кинотеатра «Кристалл» стало известно в апреле 2023 года. Власти планировали разместить там региональный молодежный центр. Стоимость сделки составила 370 млн рублей.
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