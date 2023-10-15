15 октября 2023
14 октября 2023
13 октября 2023

В Южноуральске 84-летняя пенсионерка покончила с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину нашли под окнами многоэтажки Фото:

В городе Южноуральске Челябинской области под окнами жилого дома обнаружили тело 84-летней женщины, которая пыталась покончить с собой. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«В Южноуральске под окнами дома №4 по улице Космонавтов обнаружено тело 84-летней пенсионерки. Женщина хотела покончить жизнь самоубийством», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Пенсионерку доставили в городскую больницу города Южноуральска. Но врачи не смогли помочь женщине и она скончалась.

Редакция URA.RU направила запрос в Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

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В городе Южноуральске Челябинской области под окнами жилого дома обнаружили тело 84-летней женщины, которая пыталась покончить с собой. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В Южноуральске под окнами дома №4 по улице Космонавтов обнаружено тело 84-летней пенсионерки. Женщина хотела покончить жизнь самоубийством», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Пенсионерку доставили в городскую больницу города Южноуральска. Но врачи не смогли помочь женщине и она скончалась. Редакция URA.RU направила запрос в Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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