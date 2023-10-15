В Южноуральске 84-летняя пенсионерка покончила с собой

16 октября 2023 в 03:34 Размер текста - 17 +

Женщину нашли под окнами многоэтажки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В городе Южноуральске Челябинской области под окнами жилого дома обнаружили тело 84-летней женщины, которая пыталась покончить с собой. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В Южноуральске под окнами дома №4 по улице Космонавтов обнаружено тело 84-летней пенсионерки. Женщина хотела покончить жизнь самоубийством», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Пенсионерку доставили в городскую больницу города Южноуральска. Но врачи не смогли помочь женщине и она скончалась. Редакция URA.RU направила запрос в Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

В городе Южноуральске Челябинской области под окнами жилого дома обнаружили тело 84-летней женщины, которая пыталась покончить с собой. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В Южноуральске под окнами дома №4 по улице Космонавтов обнаружено тело 84-летней пенсионерки. Женщина хотела покончить жизнь самоубийством», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Пенсионерку доставили в городскую больницу города Южноуральска. Но врачи не смогли помочь женщине и она скончалась. Редакция URA.RU направила запрос в Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.