В Южноуральске 84-летняя пенсионерка покончила с собой

В городе Южноуральске Челябинской области под окнами жилого дома обнаружили тело 84-летней женщины, которая пыталась покончить с собой. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«В Южноуральске под окнами дома №4 по улице Космонавтов обнаружено тело 84-летней пенсионерки. Женщина хотела покончить жизнь самоубийством», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Пенсионерку доставили в городскую больницу города Южноуральска. Но врачи не смогли помочь женщине и она скончалась.
Редакция URA.RU направила запрос в Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
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