WSJ: Израиль отвлек США от противостояния с Россией

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Администрация Джо Байдена вынуждена направить больше военных сил в Израиль, тем самым отвлекаясь от противостояния с Россией Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Война между Израилем и боевиками ХАМАС вынуждает США направлять свои силы на Ближний Восток и отвлекает от противостояния с Россией. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Война между Хамасом и Израилем вынуждает администрацию [президента США] Байдена направить больше сил и военного потенциала обратно в регион. <…> Интенсивные усилия Америки по предотвращению распространения конфликта могут затмить долгосрочные усилия США по сдерживанию России», — пишут журналисты газеты. Они также добавили, что данный конфликт может заставить Америку переосмыслить то, каким образом страна использует свои военные силы на Ближнем Востоке. Также, по словам авторов статьи, это может стать проверкой того, с какими усилиями Пентагон продолжит поддерживать Украину.

Ранее Джо Байден рассказал, что во время второго президентского срока он хочет урегулировать израильский конфликт и планирует подавить Россию. Также президент США пофантазировал о том, как страна смогла бы преуспеть в мирном урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

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Война между Израилем и боевиками ХАМАС вынуждает США направлять свои силы на Ближний Восток и отвлекает от противостояния с Россией. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Война между Хамасом и Израилем вынуждает администрацию [президента США] Байдена направить больше сил и военного потенциала обратно в регион. <…> Интенсивные усилия Америки по предотвращению распространения конфликта могут затмить долгосрочные усилия США по сдерживанию России», — пишут журналисты газеты. Они также добавили, что данный конфликт может заставить Америку переосмыслить то, каким образом страна использует свои военные силы на Ближнем Востоке. Также, по словам авторов статьи, это может стать проверкой того, с какими усилиями Пентагон продолжит поддерживать Украину. Ранее Джо Байден рассказал, что во время второго президентского срока он хочет урегулировать израильский конфликт и планирует подавить Россию. Также президент США пофантазировал о том, как страна смогла бы преуспеть в мирном урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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