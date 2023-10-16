В Пермском крае продается ферма с прудами для разведения рыбы

В Пермском крае вблизи села Усть-Качка продается ферма с двумя квартирами, а также двумя прудами для разведения рыбы. Стоимость актива — 3,2 млн рублей.
«Пpoдам за 3,2 млн рублей дом-ферму с двумя квартирами по 36 и 50 квадратных метров. Земля в собственности, ферма без животных. На территории находятся два пруда для разведения рыбы, уток и гусей», — сообщается в описании фермы на сайте бесплатных объявлений.
Продавец также уточняет, что на территории фермы есть теплый гараж для размещения автотранспорта. При необходимости новый собственник сможет построить баню, для которой залит фундамент.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается находящаяся в залоге у «Сбербанка» ферма с поголовьем дойных коров. Стоимость актива — 15 млн рублей.
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