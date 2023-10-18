Россиян начнут судить за поклонение Сатане

В России утвердили заключение по уголовному делу в отношении троих сатанистов, занимавшихся ритуальными убийствами. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против троих сатанистов. «Они называли себя последователями псевдорелигиозного культа почитания темных сил или сатанистами и дьяволопоклонниками», — передает заявление ведомства «Лента.ру».
По данным прокуратуры, подозреваемые заманивали своих знакомых в Карелию и Ленинградскую область, где в глухих местах приносили их в жертву. Вскоре Андрей Трегубенко, Татьяна Дерюгина и Александр Перевозчиков-Хмурый предстанут перед судом.
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