Россиян начнут судить за поклонение Сатане

Генпрокуратура утвердила заключение по уголовному делу о ритуальных убийствах
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Подозреваемые в ритуальных убийствах вскоре предстанут перед судом Фото:

В России утвердили заключение по уголовному делу в отношении троих сатанистов, занимавшихся ритуальными убийствами. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против троих сатанистов. «Они называли себя последователями псевдорелигиозного культа почитания темных сил или сатанистами и дьяволопоклонниками», — передает заявление ведомства «Лента.ру».

По данным прокуратуры, подозреваемые заманивали своих знакомых в Карелию и Ленинградскую область, где в глухих местах приносили их в жертву. Вскоре Андрей Трегубенко, Татьяна Дерюгина и Александр Перевозчиков-Хмурый предстанут перед судом.

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В России утвердили заключение по уголовному делу в отношении троих сатанистов, занимавшихся ритуальными убийствами. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против троих сатанистов. «Они называли себя последователями псевдорелигиозного культа почитания темных сил или сатанистами и дьяволопоклонниками», — передает заявление ведомства «Лента.ру». По данным прокуратуры, подозреваемые заманивали своих знакомых в Карелию и Ленинградскую область, где в глухих местах приносили их в жертву. Вскоре Андрей Трегубенко, Татьяна Дерюгина и Александр Перевозчиков-Хмурый предстанут перед судом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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