Россиян начнут судить за поклонение Сатане

Генпрокуратура утвердила заключение по уголовному делу о ритуальных убийствах

18 октября 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Подозреваемые в ритуальных убийствах вскоре предстанут перед судом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России утвердили заключение по уголовному делу в отношении троих сатанистов, занимавшихся ритуальными убийствами. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против троих сатанистов. «Они называли себя последователями псевдорелигиозного культа почитания темных сил или сатанистами и дьяволопоклонниками», — передает заявление ведомства «Лента.ру». По данным прокуратуры, подозреваемые заманивали своих знакомых в Карелию и Ленинградскую область, где в глухих местах приносили их в жертву. Вскоре Андрей Трегубенко, Татьяна Дерюгина и Александр Перевозчиков-Хмурый предстанут перед судом.

В России утвердили заключение по уголовному делу в отношении троих сатанистов, занимавшихся ритуальными убийствами. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против троих сатанистов. «Они называли себя последователями псевдорелигиозного культа почитания темных сил или сатанистами и дьяволопоклонниками», — передает заявление ведомства «Лента.ру». По данным прокуратуры, подозреваемые заманивали своих знакомых в Карелию и Ленинградскую область, где в глухих местах приносили их в жертву. Вскоре Андрей Трегубенко, Татьяна Дерюгина и Александр Перевозчиков-Хмурый предстанут перед судом.