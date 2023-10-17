Челябинский бизнесмен решил открыть автосервис на дачном участке. Скрин

18 октября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Общественные обсуждения по проекту пройдут в Челябинске с 17 октября по 16 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU Челябинский бизнесмен Дмитрий Блинов решил открыть автосервис на дачном участке, расположенном в Советском районе недалеко от Троицкого тракта. Для этой цели он планирует провести реконструкцию частного дома. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут в Челябинске с 17 октября 2023 года по 16 ноября, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (реконструкция садового дома под здание для ремонта автомобилей и хранения автотранспорта) в территориальной зоне внешнего транспорта (железная дорога, автомобильный и воздушный транспорт) по адресу: город Челябинск, Советский район, станция 7 километр, 9А. Обсуждения согласно приложению к настоящему постановлению пройдут с 17 октября по 16 ноября 2023 года», — сообщается на сайте. Согласно документации, площадь земли, где предприниматель планирует разместить автосервис, а также места для хранения автотранспорта, составляет 785 квадратных метров. Территория имеет сравнительно небольшую кадастровую стоимость — 304 тысячи 509 рублей. Дачный участок является частной собственностью, которая предназначена для ведения садоводства и эксплуатации строений. По данным сервиса «Сбис», основным видом деятельности предпринимателя Дмитрия Блинова является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Всего на бизнесмене зарегистрировано 478 видов деятельности. Также он руководит компанией «Дабру», осуществляющей торговлю бытовыми изделиями. Земельный участок расположен в территориальной зоне внешнего транспорта (железная дорога, автомобильный и воздушный транспорт) Скрин: кадастровая карта г. Челябиска Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский бизнесмен Дмитрий Блинов решил открыть автосервис на дачном участке, расположенном в Советском районе недалеко от Троицкого тракта. Для этой цели он планирует провести реконструкцию частного дома. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут в Челябинске с 17 октября 2023 года по 16 ноября, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (реконструкция садового дома под здание для ремонта автомобилей и хранения автотранспорта) в территориальной зоне внешнего транспорта (железная дорога, автомобильный и воздушный транспорт) по адресу: город Челябинск, Советский район, станция 7 километр, 9А. Обсуждения согласно приложению к настоящему постановлению пройдут с 17 октября по 16 ноября 2023 года», — сообщается на сайте. Согласно документации, площадь земли, где предприниматель планирует разместить автосервис, а также места для хранения автотранспорта, составляет 785 квадратных метров. Территория имеет сравнительно небольшую кадастровую стоимость — 304 тысячи 509 рублей. Дачный участок является частной собственностью, которая предназначена для ведения садоводства и эксплуатации строений. По данным сервиса «Сбис», основным видом деятельности предпринимателя Дмитрия Блинова является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Всего на бизнесмене зарегистрировано 478 видов деятельности. Также он руководит компанией «Дабру», осуществляющей торговлю бытовыми изделиями.