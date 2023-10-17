Строители рискуют остаться без контрактов за срыв капремонта домов в ХМАО

18 октября 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Проблемных строительных компаний могут лишить будущих контрактов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе недобросовестные строительные подрядчики могут лишиться будущих контрактов на год и больше за срыв и некачественный капремонт домов. По новому постановлению правительства РФ проблемные компании смогут отстранять от участия в торгах. URA.RU обсудило с экспертом в строительной отрасли и гендиректором СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергеем Чабаном, как новая мера повлияет на сферу в регионе. «В новой редакции, организация не допускается до торгов, если соответствующая СРО приостановила ее право готовить проектную документацию и выполнять инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. При этом такая приостановка может последовать в результате жалоб граждан на качество ранее выполненных компанией-подрядчиком работ», — поясняет журналисту агентства Чабан. При этом компании потенциально не смогут претендовать на заказы, если они участвовали в аукционах, а потом уклонялись от заключения договора. Санкции также грозят подрядчикам с судимостью за преступления в сфере экономики, и организациям, которых уличили в предоставлении недостоверных документов о своей компании. «Курс на увеличение зависимости подрядчиков от субъектов саморегулирования положительно отразится на качестве организаций, получающих право заключать контракты. А чем более состоятельные, экономически устойчивые и профессиональные компании побеждают в торгах — тем выше качество работ и услуг, которые они предоставляют. Опасаться нехватки желающих работать на этом рынке пока, пожалуй, не стоит — только в Югре зарегистрированы десятки компаний и ИП, успешно ведущих работы по данному направлению», — уточняет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО упали объемы строительства домов. По сравнению с прошлым годом, показатели ввода жилья снизились более чем на 13%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе недобросовестные строительные подрядчики могут лишиться будущих контрактов на год и больше за срыв и некачественный капремонт домов. По новому постановлению правительства РФ проблемные компании смогут отстранять от участия в торгах. URA.RU обсудило с экспертом в строительной отрасли и гендиректором СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергеем Чабаном, как новая мера повлияет на сферу в регионе. «В новой редакции, организация не допускается до торгов, если соответствующая СРО приостановила ее право готовить проектную документацию и выполнять инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. При этом такая приостановка может последовать в результате жалоб граждан на качество ранее выполненных компанией-подрядчиком работ», — поясняет журналисту агентства Чабан. При этом компании потенциально не смогут претендовать на заказы, если они участвовали в аукционах, а потом уклонялись от заключения договора. Санкции также грозят подрядчикам с судимостью за преступления в сфере экономики, и организациям, которых уличили в предоставлении недостоверных документов о своей компании. «Курс на увеличение зависимости подрядчиков от субъектов саморегулирования положительно отразится на качестве организаций, получающих право заключать контракты. А чем более состоятельные, экономически устойчивые и профессиональные компании побеждают в торгах — тем выше качество работ и услуг, которые они предоставляют. Опасаться нехватки желающих работать на этом рынке пока, пожалуй, не стоит — только в Югре зарегистрированы десятки компаний и ИП, успешно ведущих работы по данному направлению», — уточняет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО упали объемы строительства домов. По сравнению с прошлым годом, показатели ввода жилья снизились более чем на 13%.