В Челябинской области на развитие сел направят 590 млн рублей

Около 51 млн рублей направят на благоустройство сельских территорий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На программу «Комплексное развитие сельских территорий» в Челябинской области потратят 590 миллионов рублей. Ее реализацию рассмотрел комитет заксобрания региона по аграрной политике, сообщили 19 октября в пресс-службе ЗСО.

«47,5 млн рублей направлено на улучшение жилищных условий 23 сельских семей. Построено или приобретено 1116 квадратных метров жилья. На реализацию проектов комплексного развития сельских территорий запланировано потратить 216 миллионов рублей. До 15 ноября будут профинансированы семь проектов по 17 мероприятиям в Октябрьском, Кизильском, Троицком, Сосновском, Чесменском, Еткульском районах и Усть-Катаве». — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, 51 млн рублей направят на благоустройство сельских территорий. Планируется до 1 ноября профинансировать все запланированные 70 проектов. На развитие транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах местного значения в Октябрьском районе будет потрачено 162 млн рублей. 50% из этих средств уже освоено.

Комитет заксобрания по аграрной политике рекомендовал министерству сельского хозяйства области принять меры по освоению в полном объеме финансовых средств, выделенных на программу. Министерству дорожного хозяйства области поручено осуществлять контроль за качеством и сроками выполнения работ по развитию транспортной инфраструктуры.