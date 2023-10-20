Депортированный в Грузию криминальный авторитет продолжает вести дела на Урале

Юра Тбилисский продолжает интересоваться уральским регионом (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Криминальный авторитет Юра Тбилисский, депортированный из Екатеринбурга в Грузию, продолжает вести дела на Урале. О том, что Свердловская область остается в зоне интересов законника, URA.RU рассказал источник, близкий к его окружению.

«Несмотря на депортацию, Юра продолжает поддерживать связь со своими свердловскими друзьями. Некоторые обращаются к нему за советом или за помощью в разрешении конфликтов. Есть у него и другие сферы интересов, связанные с уральским регионом», — пояснил собеседник агентства.

Юру Тбилисского связывают с известным вором в законе Гией Свердловским. Якобы он являлся его правой рукой. Другой источник заявил агентству, что Тбилисский и Свердловский никогда не являлись соратниками и «находятся по разные стороны баррикад».

«У Юры и Гии жесткий рамс. Коротко говоря, однажды Юра предъявил Гие претензии. А тот, зная, что парни к Тбилисскому прислушиваются, порешал вопрос, и Юра попал в руки силовиков», — сказал второй собеседник URA.RU.

О Юре Тбилисском известно, что он ранее был судим за сбыт поддельных денег и кражу. Из России его депортировали в Грузию весной этого года. Как сообщал URA.RU источник в силовых структурах, авторитет был причастен к преступлениям на территории своей родины, из-за чего находился в розыске.