В минздраве сообщили о состоянии пострадавшего в ДТП пермского футболиста

Футболист «Амкара» Кирилл Кочетов остается в тяжелом состоянии, сообщили в минздраве Пермского края. Ранее спортсмен попал в ДТП на трассе Пермь—Екатеринбург.
«Состояние футболиста Кирилла Кочетова, попавшего в ДТП на трассе Пермь—Екатеринбург, остается тяжелым», — сообщает «АиФ-Пермь» со ссылкой на минздрав. Пока спортсмен находится в реанимации Пермской краевой больницы.
ДТП произошло в ночь на 12 октября. Машина с тремя футболистами пермского «Амкара» выехала на встречную полосу и врезалась в «Газель». Один из пассажиров, Евгений Ситников, погиб, Кочетов получил серьезные травмы. Водитель Денис Федорочев отделался легким ранением, сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.
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