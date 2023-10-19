19 октября 2023

В минздраве сообщили о состоянии пострадавшего в ДТП пермского футболиста

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Футболист попал в аварию с двумя своими сокомандниками Фото:

Футболист «Амкара» Кирилл Кочетов остается в тяжелом состоянии, сообщили в минздраве Пермского края. Ранее спортсмен попал в ДТП на трассе Пермь—Екатеринбург.

«Состояние футболиста Кирилла Кочетова, попавшего в ДТП на трассе Пермь—Екатеринбург, остается тяжелым», — сообщает «АиФ-Пермь» со ссылкой на минздрав. Пока спортсмен находится в реанимации Пермской краевой больницы.

ДТП произошло в ночь на 12 октября. Машина с тремя футболистами пермского «Амкара» выехала на встречную полосу и врезалась в «Газель». Один из пассажиров, Евгений Ситников, погиб, Кочетов получил серьезные травмы. Водитель Денис Федорочев отделался легким ранением, сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

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Футболист «Амкара» Кирилл Кочетов остается в тяжелом состоянии, сообщили в минздраве Пермского края. Ранее спортсмен попал в ДТП на трассе Пермь—Екатеринбург. «Состояние футболиста Кирилла Кочетова, попавшего в ДТП на трассе Пермь—Екатеринбург, остается тяжелым», — сообщает «АиФ-Пермь» со ссылкой на минздрав. Пока спортсмен находится в реанимации Пермской краевой больницы. ДТП произошло в ночь на 12 октября. Машина с тремя футболистами пермского «Амкара» выехала на встречную полосу и врезалась в «Газель». Один из пассажиров, Евгений Ситников, погиб, Кочетов получил серьезные травмы. Водитель Денис Федорочев отделался легким ранением, сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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