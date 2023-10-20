Махонин поддержал пермский клуб «Витязь» в матче со сборной России по регби

Выставочная встреча завершилась уверенной победой пермяков Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин побывал на выставочном матче между клубом «Витязь» и сборной России по регби-7. Это один из подвидов спортивной дисциплины. Встреча состоялась 20 октября в рамках форума «Россия — спортивная держава». Своими впечатлениями глава региона поделился в Telegram.

«Вечер рабочей недели завершился на выставочных матчах по регби-7 между Пермским „Витязем“ и главной сборной страны. Команды порадовали зрителей, показав красивую игру. Соперник такого уровня — это отличный опыт для наших спортсменов», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Пермский «Витязь» является одним из самых молодых клубов. Встреча завершись со счетом 29:14 в пользу пермяков.

Ранее Махонин и гендиректор Федерации регби России Павел Федоров подписали план по развитию этого вида спорта в регионе. Согласно документу, на территории будут формироваться студенческие лиги, в рамках которой будут созданы команды вузов, колледжей и техникумов. Также прикамские власти анонсировали появление 80 команд в школьной лиге к 2026 году. В Перми с 2021 года проводится кубок по регби, в котором принимают участие команды из разных регионов страны

Дмитрий Махонин поддержал пермских регбистов Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина, https://t.me/mahonin59/3945?single

Сборная России по регби проэкзаменовала один из самых молодых отечественных клубов Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина, https://t.me/mahonin59/3945?single

После встречи Махонин похвалил пермскую команду за упорство, которое они проявили на поле Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина, https://t.me/mahonin59/3945?single