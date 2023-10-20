20 октября 2023

Альфонс обманул жительницу Миасса на 1 млн 200 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Женщина взяла кредит, чтобы дать мужчине деньги в долг Фото:

В Миассе Челябинской области полицейские задержали альфонса, который обманул 32-летнюю женщину. Ради внимания афериста пострадавшая отдала ему один миллион 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в telegram-канале.

«В Миассе сотрудники полиции задержали альфонса. Больше всех от мошеннических действий данного молодого человека пострадала местная жительница, 1991 года рождения, которая ради внимания афериста отдала ему 1 миллион 251 тысячу рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Мужчина знакомился с женщинами в барах и ресторанах. Сначала за ними ухаживал, а потом просил дать деньги в долг. Женщины верили в рассказы о дальнейшей счастливой жизни, сочувствовали, переводили ему деньги и баловали подарками.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали мужчину. В отношении его возбуждено восемь уголовных дел.

Ранее в Челябинске альфонс спустя неделю отношений вынес из квартиры девушки имущество на 800 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали его в одной из гостиниц в Екатеринбурге, где он скрывался.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Миассе Челябинской области полицейские задержали альфонса, который обманул 32-летнюю женщину. Ради внимания афериста пострадавшая отдала ему один миллион 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в telegram-канале. «В Миассе сотрудники полиции задержали альфонса. Больше всех от мошеннических действий данного молодого человека пострадала местная жительница, 1991 года рождения, которая ради внимания афериста отдала ему 1 миллион 251 тысячу рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. Мужчина знакомился с женщинами в барах и ресторанах. Сначала за ними ухаживал, а потом просил дать деньги в долг. Женщины верили в рассказы о дальнейшей счастливой жизни, сочувствовали, переводили ему деньги и баловали подарками. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали мужчину. В отношении его возбуждено восемь уголовных дел. Ранее в Челябинске альфонс спустя неделю отношений вынес из квартиры девушки имущество на 800 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали его в одной из гостиниц в Екатеринбурге, где он скрывался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...