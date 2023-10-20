Альфонс обманул жительницу Миасса на 1 млн 200 тысяч

21 октября 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Женщина взяла кредит, чтобы дать мужчине деньги в долг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Миассе Челябинской области полицейские задержали альфонса, который обманул 32-летнюю женщину. Ради внимания афериста пострадавшая отдала ему один миллион 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в telegram-канале. «В Миассе сотрудники полиции задержали альфонса. Больше всех от мошеннических действий данного молодого человека пострадала местная жительница, 1991 года рождения, которая ради внимания афериста отдала ему 1 миллион 251 тысячу рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. Мужчина знакомился с женщинами в барах и ресторанах. Сначала за ними ухаживал, а потом просил дать деньги в долг. Женщины верили в рассказы о дальнейшей счастливой жизни, сочувствовали, переводили ему деньги и баловали подарками. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали мужчину. В отношении его возбуждено восемь уголовных дел. Ранее в Челябинске альфонс спустя неделю отношений вынес из квартиры девушки имущество на 800 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали его в одной из гостиниц в Екатеринбурге, где он скрывался.

В Миассе Челябинской области полицейские задержали альфонса, который обманул 32-летнюю женщину. Ради внимания афериста пострадавшая отдала ему один миллион 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в telegram-канале. «В Миассе сотрудники полиции задержали альфонса. Больше всех от мошеннических действий данного молодого человека пострадала местная жительница, 1991 года рождения, которая ради внимания афериста отдала ему 1 миллион 251 тысячу рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. Мужчина знакомился с женщинами в барах и ресторанах. Сначала за ними ухаживал, а потом просил дать деньги в долг. Женщины верили в рассказы о дальнейшей счастливой жизни, сочувствовали, переводили ему деньги и баловали подарками. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали мужчину. В отношении его возбуждено восемь уголовных дел. Ранее в Челябинске альфонс спустя неделю отношений вынес из квартиры девушки имущество на 800 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали его в одной из гостиниц в Екатеринбурге, где он скрывался.