07 сентября 2023

Альфонс вынес из квартиры челябинки имущество на 800 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор убийце Ксении Мецгер. Магнитогорск, камера, арест, суд, клетка, наручники
Мужчина уже находился в федеральном розыске за аналогичные преступления Фото:

В Челябинске альфонс спустя неделю отношений вынес из квартиры девушки 1998 года рождения имущество на 800 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили 8 сентября в пресс-службе УМВД по городу.

«Молодые люди познакомились в социальных сетях. После нескольких встреч мужчина переехал жить в квартиру девушки. Спустя неделю отношений выяснилось, что пострадавшая связалась с альфонсом. Он вынес из ее квартиры гаджеты, золотые украшения и одежду, после чего исчез. Сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.

Сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали его в одной из гостиниц в Екатеринбурге, где он скрывался. К тому моменту судимый мужчина уже находился в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений в Красноярском крае и Кемеровской области.

В отношении альфонса возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Он помещен в изолятор временного содержания. Избирается мера пресечения.

В правоохранительных органах предполагают, что задержанный также может быть причастен к кражам в одном из заведений в Центральном районе, где он незадолго до преступления работал. Идет сбор и закрепление доказательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Часть краденого мужчина успел продать, вырученными средствами распорядился по своему усмотрению
Часть краденого мужчина успел продать, вырученными средствами распорядился по своему усмотрению
Фото:

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В Челябинске альфонс спустя неделю отношений вынес из квартиры девушки 1998 года рождения имущество на 800 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили 8 сентября в пресс-службе УМВД по городу. «Молодые люди познакомились в социальных сетях. После нескольких встреч мужчина переехал жить в квартиру девушки. Спустя неделю отношений выяснилось, что пострадавшая связалась с альфонсом. Он вынес из ее квартиры гаджеты, золотые украшения и одежду, после чего исчез. Сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве. Сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали его в одной из гостиниц в Екатеринбурге, где он скрывался. К тому моменту судимый мужчина уже находился в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений в Красноярском крае и Кемеровской области. В отношении альфонса возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Он помещен в изолятор временного содержания. Избирается мера пресечения. В правоохранительных органах предполагают, что задержанный также может быть причастен к кражам в одном из заведений в Центральном районе, где он незадолго до преступления работал. Идет сбор и закрепление доказательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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