21 октября 2023
20 октября 2023

Три человека заживо сгорели в машине в ДТП под Челябинском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Личность погибшего устанавливается Фото:

В ДТП на территории Красноармейского района (Челябинская область) в загоревшемся автомобиле погибли три человека. Об это сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

«ДТП произошло на 44 километре автодороги Челябинск — Новосибирск в ночь на 22 октября. Столкнулись „Волга“ и „ГАЗель“, легковой автомобиль загорелся. Погибли водитель „Волги“ мужчина, 1989 года рождения и женщина, 1985 года рождения, находившаяся в салоне машины. Устанавливается личность еще одного погибшего „Волги“», — сообщает пресс-служба.

На место ДТП прибыли экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются.

«Волга» полностью выгорела
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В ДТП на территории Красноармейского района (Челябинская область) в загоревшемся автомобиле погибли три человека. Об это сообщает пресс-служба ГИБДД региона. «ДТП произошло на 44 километре автодороги Челябинск — Новосибирск в ночь на 22 октября. Столкнулись „Волга“ и „ГАЗель“, легковой автомобиль загорелся. Погибли водитель „Волги“ мужчина, 1989 года рождения и женщина, 1985 года рождения, находившаяся в салоне машины. Устанавливается личность еще одного погибшего „Волги“», — сообщает пресс-служба. На место ДТП прибыли экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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