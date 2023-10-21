Личность погибшего устанавливается
В ДТП на территории Красноармейского района (Челябинская область) в загоревшемся автомобиле погибли три человека. Об это сообщает пресс-служба ГИБДД региона.
«ДТП произошло на 44 километре автодороги Челябинск — Новосибирск в ночь на 22 октября. Столкнулись „Волга“ и „ГАЗель“, легковой автомобиль загорелся. Погибли водитель „Волги“ мужчина, 1989 года рождения и женщина, 1985 года рождения, находившаяся в салоне машины. Устанавливается личность еще одного погибшего „Волги“», — сообщает пресс-служба.
На место ДТП прибыли экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются.
«Волга» полностью выгорела
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