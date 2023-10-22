В Миассе подросток на автомобиле врезался в корову и дорожный знак

Ребенок за рулем сбил корову и дорожный знак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Миассе Челябинской области 16-летний молодой человек за рулем сбил корову и въехал в дорожный знак. Юноша получил травмы и был госпитализирован, сообщает пресс-служба городского отдела ГИБДД.

«ДТП произошло 20 октября в 18:30 на четвертом километре автодороги Миасс—Ленинск. Водитель 2007 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21099, совершил наезд на корову, находящуюся на проезжей части, после чего врезался в дорожный знак», — уточнили в профильном сообществе пресс-службы ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве добавили, что молодой человек получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Западном в Сосновском районе женщина за рулем кроссовера сбила лося, выбежавшего на дорогу. Животное погибло, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.