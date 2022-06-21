21 июня 2022

В коттеджном поселке под Челябинском насмерть сбили лося. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство коттеджных поселков. Челябинск., залесье, коттеджный поселок
Лось выскочил на дорогу в одном из микрорайонов поселка Западный Фото:

Женщина за рулем кроссовера насмерть сбила лося, выбежавшего на дорогу в поселке Западный в Сосновском районе. Животное погибло, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

«22 июня в 10:40 на улице Лазурная микрорайона „Привилегия“ в поселке Западный женщина 1988 года рождения за рулем автомобиля Chery Tiggo совершила наезд на животное. Животное погибло», — рассказали в пресс-службе.

Все обстоятельства устанавливают сотрудники ДПС. По словам очевидцев, лось выскочил на дорогу с интенсивным движением.

Автомобиль получил серьезные повреждения

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Женщина за рулем кроссовера насмерть сбила лося, выбежавшего на дорогу в поселке Западный в Сосновском районе. Животное погибло, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области. «22 июня в 10:40 на улице Лазурная микрорайона „Привилегия“ в поселке Западный женщина 1988 года рождения за рулем автомобиля Chery Tiggo совершила наезд на животное. Животное погибло», — рассказали в пресс-службе. Все обстоятельства устанавливают сотрудники ДПС. По словам очевидцев, лось выскочил на дорогу с интенсивным движением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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