Лось выскочил на дорогу в одном из микрорайонов поселка Западный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Женщина за рулем кроссовера насмерть сбила лося, выбежавшего на дорогу в поселке Западный в Сосновском районе. Животное погибло, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

«22 июня в 10:40 на улице Лазурная микрорайона „Привилегия“ в поселке Западный женщина 1988 года рождения за рулем автомобиля Chery Tiggo совершила наезд на животное. Животное погибло», — рассказали в пресс-службе.

Все обстоятельства устанавливают сотрудники ДПС. По словам очевидцев, лось выскочил на дорогу с интенсивным движением.

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