Блогер-коммунист отказался приезжать в Тюмень ради поддержки кандидата в губернаторы

Блогер Бондаренко отменил визит поддержки претендента на пост губернатора Левченко в Тюмень

04 сентября 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Блогер-коммунист Николай Бондаренко не приедет в Тюмень, чтобы поддержать однопартийца Фото: Анна Майорова © URA.RU Блогер Николай Бондаренко, автор youtube-канала «Дневник депутата» с 1,8 миллиона подписчиков, отказался приезжать в Тюмень ради поддержки кандидата на пост губернатора области от КПРФ Ивана Левченко. Претендент на должность главы региона сообщил корреспонденту URA.RU, что Бондаренко должен был выкроить время для приезда 5 сентября, но так и не смог поддержать его перед выборами. «Нам не удалось уговорить Бондаренко приехать в Тюмень. Ранее планировалось, что он будет работать в столице области 5 сентября, но график оказался очень напряженным», — прокомментировал Левченко. Кандидат добавил, что уговаривала Бондаренко приехать сама легендарная «красная леди» обкома КПРФ Тамара Казанцева. Однако партийное руководство ангажировало блогера на выборы в Хакасии. Левченко отправился в турне по северным округам без громкой медийной поддержки. Также в рамках предвыборной кампании на пост губернатора Тюменской области ХМАО и ЯНАО посетили единоросс Александр Моор и либерал-демократ Денис Садовников. Справедливоросс Владимир Пискайкин, также участвующий в предвыборной гонке, от турне по северным округам отказался. Ранее URA.RU писало, что скандально известный блогер-коммунист отказался от визита в ХМАО и ЯНАО. В рамках поездки он готовился записать с Левченко предвыборный ролик, но планы изменились. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогер Николай Бондаренко, автор youtube-канала «Дневник депутата» с 1,8 миллиона подписчиков, отказался приезжать в Тюмень ради поддержки кандидата на пост губернатора области от КПРФ Ивана Левченко. Претендент на должность главы региона сообщил корреспонденту URA.RU, что Бондаренко должен был выкроить время для приезда 5 сентября, но так и не смог поддержать его перед выборами. «Нам не удалось уговорить Бондаренко приехать в Тюмень. Ранее планировалось, что он будет работать в столице области 5 сентября, но график оказался очень напряженным», — прокомментировал Левченко. Кандидат добавил, что уговаривала Бондаренко приехать сама легендарная «красная леди» обкома КПРФ Тамара Казанцева. Однако партийное руководство ангажировало блогера на выборы в Хакасии. Левченко отправился в турне по северным округам без громкой медийной поддержки. Также в рамках предвыборной кампании на пост губернатора Тюменской области ХМАО и ЯНАО посетили единоросс Александр Моор и либерал-демократ Денис Садовников. Справедливоросс Владимир Пискайкин, также участвующий в предвыборной гонке, от турне по северным округам отказался. Ранее URA.RU писало, что скандально известный блогер-коммунист отказался от визита в ХМАО и ЯНАО. В рамках поездки он готовился записать с Левченко предвыборный ролик, но планы изменились.