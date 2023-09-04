Блогер-коммунист отказался приезжать в Тюмень ради поддержки кандидата в губернаторы

Блогер Бондаренко отменил визит поддержки претендента на пост губернатора Левченко в Тюмень
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Блогер-коммунист Николай Бондаренко не приедет в Тюмень, чтобы поддержать однопартийца Фото:

Блогер Николай Бондаренко, автор youtube-канала «Дневник депутата» с 1,8 миллиона подписчиков, отказался приезжать в Тюмень ради поддержки кандидата на пост губернатора области от КПРФ Ивана Левченко. Претендент на должность главы региона сообщил корреспонденту URA.RU, что Бондаренко должен был выкроить время для приезда 5 сентября, но так и не смог поддержать его перед выборами.

«Нам не удалось уговорить Бондаренко приехать в Тюмень. Ранее планировалось, что он будет работать в столице области 5 сентября, но график оказался очень напряженным», — прокомментировал Левченко.

Кандидат добавил, что уговаривала Бондаренко приехать сама легендарная «красная леди» обкома КПРФ Тамара Казанцева. Однако партийное руководство ангажировало блогера на выборы в Хакасии.

Левченко отправился в турне по северным округам без громкой медийной поддержки. Также в рамках предвыборной кампании на пост губернатора Тюменской области ХМАО и ЯНАО посетили единоросс Александр Моор и либерал-демократ Денис Садовников. Справедливоросс Владимир Пискайкин, также участвующий в предвыборной гонке, от турне по северным округам отказался.

Ранее URA.RU писало, что скандально известный блогер-коммунист отказался от визита в ХМАО и ЯНАО. В рамках поездки он готовился записать с Левченко предвыборный ролик, но планы изменились.

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Блогер Николай Бондаренко, автор youtube-канала «Дневник депутата» с 1,8 миллиона подписчиков, отказался приезжать в Тюмень ради поддержки кандидата на пост губернатора области от КПРФ Ивана Левченко. Претендент на должность главы региона сообщил корреспонденту URA.RU, что Бондаренко должен был выкроить время для приезда 5 сентября, но так и не смог поддержать его перед выборами. «Нам не удалось уговорить Бондаренко приехать в Тюмень. Ранее планировалось, что он будет работать в столице области 5 сентября, но график оказался очень напряженным», — прокомментировал Левченко. Кандидат добавил, что уговаривала Бондаренко приехать сама легендарная «красная леди» обкома КПРФ Тамара Казанцева. Однако партийное руководство ангажировало блогера на выборы в Хакасии. Левченко отправился в турне по северным округам без громкой медийной поддержки. Также в рамках предвыборной кампании на пост губернатора Тюменской области ХМАО и ЯНАО посетили единоросс Александр Моор и либерал-демократ Денис Садовников. Справедливоросс Владимир Пискайкин, также участвующий в предвыборной гонке, от турне по северным округам отказался. Ранее URA.RU писало, что скандально известный блогер-коммунист отказался от визита в ХМАО и ЯНАО. В рамках поездки он готовился записать с Левченко предвыборный ролик, но планы изменились.
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© Служба новостей «URA.RU»
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