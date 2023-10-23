В школе Пермского края во время торжественного мероприятия вручили повестки. Фото

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Школа в селе Долгодеревенское, где пикетировали старшеклассники. Челябинская область
Призывникам пожелали успешно пройти армейскую школу (архивное фото) Фото:
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Призыв — 2023

В селе Усть-Кишерть Пермского края молодому человеку вручили повестку во время проведения дня призывника, который прошел в сельской школе. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава муниципалитета Наталья Колобова, которая также приняла участие в мероприятии. По словам чиновницы, призывники и старшеклассники приняли участие в спортивных состязаниях, а представители военкомата и настоятель местного храма напутствовали молодых людей.

«Обратилась к призывникам и пожелала отличной службы, твердого характера, успешно пройти армейскую школу мужества, с честью представить наш Кишертский округ и здоровыми вернуться домой. В завершении мероприятия одному из призывников военный комиссар Кишертского и Суксунского районов Игорь Воловичев вручил повестку для прохождения службы в рядах армии», — написала Колобова в соцсети.

Всероссийский день призывника является праздничным днем и отмечается 15 ноября. Однако, как правило, подобные патриотические мероприятия могут проводиться в различных регионах в определенные даты в связи с началом призывной кампании в стране.

Одному из призывников после спортивных состязаний вручили повестку в армию
Одному из призывников после спортивных состязаний вручили повестку в армию

Наталья Колобова напутствовала призывников, пожелав им достойно представлять родное село во время прохождения срочной службы
Наталья Колобова напутствовала призывников, пожелав им достойно представлять родное село во время прохождения срочной службы

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В селе Усть-Кишерть Пермского края молодому человеку вручили повестку во время проведения дня призывника, который прошел в сельской школе. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава муниципалитета Наталья Колобова, которая также приняла участие в мероприятии. По словам чиновницы, призывники и старшеклассники приняли участие в спортивных состязаниях, а представители военкомата и настоятель местного храма напутствовали молодых людей. «Обратилась к призывникам и пожелала отличной службы, твердого характера, успешно пройти армейскую школу мужества, с честью представить наш Кишертский округ и здоровыми вернуться домой. В завершении мероприятия одному из призывников военный комиссар Кишертского и Суксунского районов Игорь Воловичев вручил повестку для прохождения службы в рядах армии», — написала Колобова в соцсети. Всероссийский день призывника является праздничным днем и отмечается 15 ноября. Однако, как правило, подобные патриотические мероприятия могут проводиться в различных регионах в определенные даты в связи с началом призывной кампании в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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