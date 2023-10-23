Призывникам пожелали успешно пройти армейскую школу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Призыв — 2023

В селе Усть-Кишерть Пермского края молодому человеку вручили повестку во время проведения дня призывника, который прошел в сельской школе. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава муниципалитета Наталья Колобова, которая также приняла участие в мероприятии. По словам чиновницы, призывники и старшеклассники приняли участие в спортивных состязаниях, а представители военкомата и настоятель местного храма напутствовали молодых людей.

«Обратилась к призывникам и пожелала отличной службы, твердого характера, успешно пройти армейскую школу мужества, с честью представить наш Кишертский округ и здоровыми вернуться домой. В завершении мероприятия одному из призывников военный комиссар Кишертского и Суксунского районов Игорь Воловичев вручил повестку для прохождения службы в рядах армии», — написала Колобова в соцсети.

Всероссийский день призывника является праздничным днем и отмечается 15 ноября. Однако, как правило, подобные патриотические мероприятия могут проводиться в различных регионах в определенные даты в связи с началом призывной кампании в стране.

Одному из призывников после спортивных состязаний вручили повестку в армию https://vk.com/id656604337