В ЦБ назвали официальный курс доллара

Центробанк: курс доллара на вторник составил 94,7081 рубля

23 октября 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Курс доллара к рублю опустился на 1,2 рубля Фото: Анна Майорова © URA.RU Официальный курс доллара на вторник по отношению к рублю упал до 94,7081 рубля. Это следует из данных Центрального банка России. По данным ЦБ, курс американского доллара упал на 1,2 рубля и начал стоить 94,7081, говорится на сайте регулятора. Уточняется, что евро упал на 1,12 рубля, после чего его курс составляет 100,30 рубля. Ранее стало известно, что доллар опустился до 94,96 рубля, сообщает Мосбиржа. Такая сумма американской валюты зафиксирована впервые с 13 сентября 2023 года.

Официальный курс доллара на вторник по отношению к рублю упал до 94,7081 рубля. Это следует из данных Центрального банка России. По данным ЦБ, курс американского доллара упал на 1,2 рубля и начал стоить 94,7081, говорится на сайте регулятора. Уточняется, что евро упал на 1,12 рубля, после чего его курс составляет 100,30 рубля. Ранее стало известно, что доллар опустился до 94,96 рубля, сообщает Мосбиржа. Такая сумма американской валюты зафиксирована впервые с 13 сентября 2023 года.