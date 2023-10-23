В ЦБ назвали официальный курс доллара

Курс доллара к рублю опустился на 1,2 рубля
Официальный курс доллара на вторник по отношению к рублю упал до 94,7081 рубля. Это следует из данных Центрального банка России.
По данным ЦБ, курс американского доллара упал на 1,2 рубля и начал стоить 94,7081, говорится
Ранее стало известно, что доллар опустился до 94,96 рубля, сообщает Мосбиржа. Такая сумма американской валюты зафиксирована впервые с 13 сентября 2023 года.
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