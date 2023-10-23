В ЦБ назвали официальный курс доллара

Центробанк: курс доллара на вторник составил 94,7081 рубля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Курс доллара к рублю опустился на 1,2 рубля Фото:

Официальный курс доллара на вторник по отношению к рублю упал до 94,7081 рубля. Это следует из данных Центрального банка России.

По данным ЦБ, курс американского доллара упал на 1,2 рубля и начал стоить 94,7081, говорится на сайте регулятора. Уточняется, что евро упал на 1,12 рубля, после чего его курс составляет 100,30 рубля.

Ранее стало известно, что доллар опустился до 94,96 рубля, сообщает Мосбиржа. Такая сумма американской валюты зафиксирована впервые с 13 сентября 2023 года.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный курс доллара на вторник по отношению к рублю упал до 94,7081 рубля. Это следует из данных Центрального банка России. По данным ЦБ, курс американского доллара упал на 1,2 рубля и начал стоить 94,7081, говорится на сайте регулятора. Уточняется, что евро упал на 1,12 рубля, после чего его курс составляет 100,30 рубля. Ранее стало известно, что доллар опустился до 94,96 рубля, сообщает Мосбиржа. Такая сумма американской валюты зафиксирована впервые с 13 сентября 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...