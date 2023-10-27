В аэропорту Екатеринбурга у пассажира изъяли 10 ножей. Фото

27 октября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Житель Узбекистана пытался ввести в Екатеринбург 10 ножей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У пассажира рейса «Наманган — Екатеринбург» в аэропорту Кольцово изъяли 10 клинков в ножнах длиной от 14 до 25 сантиметров. По его словам, они предназначались свердловским друзьям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской таможни. «28-летний строитель из Узбекистана проследовал с опасным багажом по „зеленому“ коридору, пассажирскую декларацию при этом не заполнял. Ножи обнаружили при таможенном контроле в интроскопе», — рассказали таможенники. Длина лезвий — от 138 до 251 мм, а толщина — от 3 до 4,2 мм. Клинки украшены изображениями караванов верблюдов, мечетей, растительным орнаментом, также на них нанесены флаг и герб Узбекистана. По словам туриста, ножи он вез друзьям в качестве подарков. При этом экспертиза показала, что семь из 10 представленных на исследование клинков относятся к холодному оружию колюще-режущего действия, и документов на ввоз их в Россию у владельца не было. Таможенники возбудили два административных дела, и теперь мужчине придется заплатить штраф до двукратного размера стоимости товара. Сами ножи будут конфискованы. Клинки были в ножнах, их везли в качестве подарка Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

У пассажира рейса «Наманган — Екатеринбург» в аэропорту Кольцово изъяли 10 клинков в ножнах длиной от 14 до 25 сантиметров. По его словам, они предназначались свердловским друзьям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской таможни. «28-летний строитель из Узбекистана проследовал с опасным багажом по „зеленому“ коридору, пассажирскую декларацию при этом не заполнял. Ножи обнаружили при таможенном контроле в интроскопе», — рассказали таможенники. Длина лезвий — от 138 до 251 мм, а толщина — от 3 до 4,2 мм. Клинки украшены изображениями караванов верблюдов, мечетей, растительным орнаментом, также на них нанесены флаг и герб Узбекистана. По словам туриста, ножи он вез друзьям в качестве подарков. При этом экспертиза показала, что семь из 10 представленных на исследование клинков относятся к холодному оружию колюще-режущего действия, и документов на ввоз их в Россию у владельца не было. Таможенники возбудили два административных дела, и теперь мужчине придется заплатить штраф до двукратного размера стоимости товара. Сами ножи будут конфискованы.