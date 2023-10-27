ХАМАС заявило о привилегиях для российских заложников

ХАМАС: Палестина лучше рассматривает запросы от Москвы на освобождение россиян

ХАМАС рассматривает запросы от РФ на освобождение заложников внимательнее, чем от других стран Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Палестинское движение ХАМАС рассматривает запросы от Москвы по освобождению российских заложников более внимательно, чем от остальных стран. Об этом заявил член политбюро движения ХАМАС, глава отдела по внешней политике Муса Абу Марзук.

«Большинство израильтян являются обладателями каких-то еще гражданств. <…> Многие страны обращались к нам с просьбой в отношении их граждан, удерживаемых в секторе Газа. К запросу из России мы относимся более положительно и внимательно, чем к другим странам», — подчеркнул Муса Абу Марзук в разговоре с РИА Новости. Он обозначил, что это связано с особенностью отношений именно с Россией. Представитель политбюро ХАМАС отметил, что они рассматривают всех заложников в качестве израильтян, вне зависимости от наличия у них других гражданств.

Представители ХАМАС прибыли в Москву 26 октября с целью обсуждения обстановки в секторе Газа. МИД РФ в ходе встречи призвал представителей палестинского движения освободить российских заложников. Израиль осудил визит политбюро ХАМАС на территорию России. В Тель-Авиве местные жители устраивают протесты, требуя от израильских властей поспособствовать освобождению заложников в секторе Газа, передает RT.