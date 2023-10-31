31 октября 2023

Свердловский мэр сменил первого зама, не выдержавшего натиска силовиков

Глава Каменска-Уральского назначил себе нового заместителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский. Свердловская область, герасимов алексей
Герасимов (на фото) заявлял, что его предыдущий заместитель ушел под давлением силовиков Фото:

Глава Каменска-Уральского (Свердловская область) Алексей Герасимов назначил себе нового первого заместителя — им стал Владимир Горенков. Предшественник Горенкова Дмитрий Башарин оставил должность, потому что не выдержал давления со стороны силовиков.

«Принятие каких-либо управленческих решений часто приводит к появлению претензий со стороны правоохранительных органов. Башарин, по всей видимости, не выдержал психологического давления и принял решение уйти. Но свято место пусто не бывает», — отметил Герасимов во время совещания в мэрии (запись имеется в распоряжении URA.RU).

Башарин попросил об отставке 13 октября, он проработал в должности первого заместителя главы Каменска-Уральского два с половиной года. В среду, 1 ноября, Герасимов подписал указ о назначении на эту должность Владимира Горенкова. Ему предстоит курировать вопросы горхозяйства: организацию тепло-, электро- и водоснабжения, благоустройства, капремонтов домов и прочего. До этого назначения Горенков работал главой района.

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Глава Каменска-Уральского (Свердловская область) Алексей Герасимов назначил себе нового первого заместителя — им стал Владимир Горенков. Предшественник Горенкова Дмитрий Башарин оставил должность, потому что не выдержал давления со стороны силовиков. «Принятие каких-либо управленческих решений часто приводит к появлению претензий со стороны правоохранительных органов. Башарин, по всей видимости, не выдержал психологического давления и принял решение уйти. Но свято место пусто не бывает», — отметил Герасимов во время совещания в мэрии (запись имеется в распоряжении URA.RU). Башарин попросил об отставке 13 октября, он проработал в должности первого заместителя главы Каменска-Уральского два с половиной года. В среду, 1 ноября, Герасимов подписал указ о назначении на эту должность Владимира Горенкова. Ему предстоит курировать вопросы горхозяйства: организацию тепло-, электро- и водоснабжения, благоустройства, капремонтов домов и прочего. До этого назначения Горенков работал главой района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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