Пермский экономист раскрыл, что будет с ценами в крае в ближайшие полгода

Экономист Линцевский: дефицита и роста цен в Перми не будет до марта 2024 года

01 ноября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

По мнению экономиста в ближайшие пол года пермякам не о чем переживать Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Жителям Пермского края не стоит беспокоиться о резком повышении цен и нехватке товаров из-за рубежа. До весны 2024 года ситуация на рынке будет стабильная, рассказал URA.RU пермский международный экономист Марк Линцевский. «Дефицита и подорожания товара в ближайшие полгода не будет. Стабильность достигается во многом за счет параллельного импорта. Большинство зарубежных товаров привозят в Пермский край через Казахстан, который находится достаточно близко. Пока товары доставят, они не успевают подорожать. Например, пока товары доедут до Камчатки, цена вырастет в несколько раз», — рассказал Линцевский корреспонденту агентства. Он добавил, что такие факторы как повышение курса доллара и ключевой ставки Центробанка РФ тоже не повлияют на резкий рост цен. В целом по стране наценка на импортные товары достаточно низкая. Например, в Германии iPhone 15 стоит 1090 евро, а в России — 1150 евро. Разница всего в 60 евро показывает, что санкции западных стран не сильно влияют на экономику страны, отметил Линцевсикй. «Если проанализировать котировки, можно сказать, что Россия отлично справляется с санкциями и колебаниями курсов валюты. Ключевая ставка „давит“ на экономику, но люди не будут резко беднеть. Ситуация в регионе и по всей стране может измениться после выборов президента России в марте 2024 года. Сейчас сложно составлять прогнозы дальше, чем на полгода», — уточнил экономист. Ранее URA.RU рассказало, что Центробанк поднял ключевую ставку с 13% до 15%. В связи с этим председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цены вырастут на 7,5%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Пермского края не стоит беспокоиться о резком повышении цен и нехватке товаров из-за рубежа. До весны 2024 года ситуация на рынке будет стабильная, рассказал URA.RU пермский международный экономист Марк Линцевский. «Дефицита и подорожания товара в ближайшие полгода не будет. Стабильность достигается во многом за счет параллельного импорта. Большинство зарубежных товаров привозят в Пермский край через Казахстан, который находится достаточно близко. Пока товары доставят, они не успевают подорожать. Например, пока товары доедут до Камчатки, цена вырастет в несколько раз», — рассказал Линцевский корреспонденту агентства. Он добавил, что такие факторы как повышение курса доллара и ключевой ставки Центробанка РФ тоже не повлияют на резкий рост цен. В целом по стране наценка на импортные товары достаточно низкая. Например, в Германии iPhone 15 стоит 1090 евро, а в России — 1150 евро. Разница всего в 60 евро показывает, что санкции западных стран не сильно влияют на экономику страны, отметил Линцевсикй. «Если проанализировать котировки, можно сказать, что Россия отлично справляется с санкциями и колебаниями курсов валюты. Ключевая ставка „давит“ на экономику, но люди не будут резко беднеть. Ситуация в регионе и по всей стране может измениться после выборов президента России в марте 2024 года. Сейчас сложно составлять прогнозы дальше, чем на полгода», — уточнил экономист. Ранее URA.RU рассказало, что Центробанк поднял ключевую ставку с 13% до 15%. В связи с этим председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цены вырастут на 7,5%.