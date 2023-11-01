Пермяк продал свою машину, но затем украл ее у покупателя

Пермяка осудят за кражу собственного автомобиля, который он продал

02 ноября 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Мужчина решил вернуть себе проданный им автомобиль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Сивинского муниципального округа стал обвиняемым по уголовному дело по статье о краже (п.«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) из-за того, что продал свой автомобиль, а затем украл его у покупателя. Подробности уголовного дела приводятся на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. В июле этого года в полицию обратился житель Перми. Мужчина заявил, что припарковал машину возле автосалона, а когда вернулся, авто уже не было. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан бывший владелец транспортного средства. Он сразу же признался в совершении противоправного деяния. Установлено, что обвиняемый приехал в Пермский муниципальный округ в командировку. В один из дней, проезжая мимо автосалона он увидел машину, которую ранее продал. Не задумываясь о том, что транспортное средство ему больше не принадлежит, мужчина решил украсть его», — говорится на сайте краевого полицейского главка. В дальнейшем злоумышленник отбуксировал машину в деревню Кондратово. В этом ему помог ничего не подозревающий друг. Ущерб, который причинил 31-летний сивинец своими действиями, был оценен в 40 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу. Машина возвращена потерпевшему.

Житель Сивинского муниципального округа стал обвиняемым по уголовному дело по статье о краже (п.«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) из-за того, что продал свой автомобиль, а затем украл его у покупателя. Подробности уголовного дела приводятся на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. В июле этого года в полицию обратился житель Перми. Мужчина заявил, что припарковал машину возле автосалона, а когда вернулся, авто уже не было. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан бывший владелец транспортного средства. Он сразу же признался в совершении противоправного деяния. Установлено, что обвиняемый приехал в Пермский муниципальный округ в командировку. В один из дней, проезжая мимо автосалона он увидел машину, которую ранее продал. Не задумываясь о том, что транспортное средство ему больше не принадлежит, мужчина решил украсть его», — говорится на сайте краевого полицейского главка. В дальнейшем злоумышленник отбуксировал машину в деревню Кондратово. В этом ему помог ничего не подозревающий друг. Ущерб, который причинил 31-летний сивинец своими действиями, был оценен в 40 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу. Машина возвращена потерпевшему.