Пермяк продал свою машину, но затем украл ее у покупателя

Житель Сивинского муниципального округа стал обвиняемым по уголовному дело по статье о краже (п.«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) из-за того, что продал свой автомобиль, а затем украл его у покупателя. Подробности уголовного дела приводятся на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. В июле этого года в полицию обратился житель Перми. Мужчина заявил, что припарковал машину возле автосалона, а когда вернулся, авто уже не было.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан бывший владелец транспортного средства. Он сразу же признался в совершении противоправного деяния. Установлено, что обвиняемый приехал в Пермский муниципальный округ в командировку. В один из дней, проезжая мимо автосалона он увидел машину, которую ранее продал. Не задумываясь о том, что транспортное средство ему больше не принадлежит, мужчина решил украсть его», — говорится на сайте краевого полицейского главка.
В дальнейшем злоумышленник отбуксировал машину в деревню Кондратово. В этом ему помог ничего не подозревающий друг. Ущерб, который причинил 31-летний сивинец своими действиями, был оценен в 40 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу. Машина возвращена потерпевшему.
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