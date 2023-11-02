02 ноября 2023

Подростки устроили взрыв в челябинском микрорайоне. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка пиротехники на рынке. Курган, продажа фейерверков
Предположительно, подростки взорвали петарду Фото:

В микрорайоне «Академ Риверсайд» на северо-западе Челябинска вечером 2 ноября группа школьников устроила взрыв во дворе дома по улице Университетская набережная, 62. Действия подростков попали на камеру видеонаблюдения.

«Вспышка вечером была, когда туман стал гуще. С ребенком гулять вышли, яркая вспышка и как будто петарда громко хлопнула», — рассказала Анастасия В. в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» во «ВКонтакте».

По словам пользователя, никто не смог понять, что именно произошло. В комментариях другие юзеры писали о салюте в другом районе города, кто-то поддержал версию о взрыве петарды. Ответ на вопрос дало видео с камеры видеонаблюдения «Интерсвязь», которая зафиксировала школьников, балующихся пиротехникой. Они бросали петарды в снег. От взрыва сработала сигнализация у припаркованных рядом автомобилей.

В УМВД по городу URA.RU сообщили, что сообщение от жителей было зарегистрировано в отделе полиции «Северо-Западный». Сотрудники выезжали на место с целью изучения и установления обстоятельств. В ходе осмотра были найдены фрагменты предположительно петарды. Проверка продолжается.

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В микрорайоне «Академ Риверсайд» на северо-западе Челябинска вечером 2 ноября группа школьников устроила взрыв во дворе дома по улице Университетская набережная, 62. Действия подростков попали на камеру видеонаблюдения. «Вспышка вечером была, когда туман стал гуще. С ребенком гулять вышли, яркая вспышка и как будто петарда громко хлопнула», — рассказала Анастасия В. в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» во «ВКонтакте». По словам пользователя, никто не смог понять, что именно произошло. В комментариях другие юзеры писали о салюте в другом районе города, кто-то поддержал версию о взрыве петарды. Ответ на вопрос дало видео с камеры видеонаблюдения «Интерсвязь», которая зафиксировала школьников, балующихся пиротехникой. Они бросали петарды в снег. От взрыва сработала сигнализация у припаркованных рядом автомобилей. В УМВД по городу URA.RU сообщили, что сообщение от жителей было зарегистрировано в отделе полиции «Северо-Западный». Сотрудники выезжали на место с целью изучения и установления обстоятельств. В ходе осмотра были найдены фрагменты предположительно петарды. Проверка продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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