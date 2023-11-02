Подростки устроили взрыв в челябинском микрорайоне. Видео

03 ноября 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

Предположительно, подростки взорвали петарду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В микрорайоне «Академ Риверсайд» на северо-западе Челябинска вечером 2 ноября группа школьников устроила взрыв во дворе дома по улице Университетская набережная, 62. Действия подростков попали на камеру видеонаблюдения. «Вспышка вечером была, когда туман стал гуще. С ребенком гулять вышли, яркая вспышка и как будто петарда громко хлопнула», — рассказала Анастасия В. в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» во «ВКонтакте». По словам пользователя, никто не смог понять, что именно произошло. В комментариях другие юзеры писали о салюте в другом районе города, кто-то поддержал версию о взрыве петарды. Ответ на вопрос дало видео с камеры видеонаблюдения «Интерсвязь», которая зафиксировала школьников, балующихся пиротехникой. Они бросали петарды в снег. От взрыва сработала сигнализация у припаркованных рядом автомобилей. В УМВД по городу URA.RU сообщили, что сообщение от жителей было зарегистрировано в отделе полиции «Северо-Западный». Сотрудники выезжали на место с целью изучения и установления обстоятельств. В ходе осмотра были найдены фрагменты предположительно петарды. Проверка продолжается.

В микрорайоне «Академ Риверсайд» на северо-западе Челябинска вечером 2 ноября группа школьников устроила взрыв во дворе дома по улице Университетская набережная, 62. Действия подростков попали на камеру видеонаблюдения. «Вспышка вечером была, когда туман стал гуще. С ребенком гулять вышли, яркая вспышка и как будто петарда громко хлопнула», — рассказала Анастасия В. в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» во «ВКонтакте». По словам пользователя, никто не смог понять, что именно произошло. В комментариях другие юзеры писали о салюте в другом районе города, кто-то поддержал версию о взрыве петарды. Ответ на вопрос дало видео с камеры видеонаблюдения «Интерсвязь», которая зафиксировала школьников, балующихся пиротехникой. Они бросали петарды в снег. От взрыва сработала сигнализация у припаркованных рядом автомобилей. В УМВД по городу URA.RU сообщили, что сообщение от жителей было зарегистрировано в отделе полиции «Северо-Западный». Сотрудники выезжали на место с целью изучения и установления обстоятельств. В ходе осмотра были найдены фрагменты предположительно петарды. Проверка продолжается.