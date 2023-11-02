В челябинских гостиницах на 60% выросло число иностранцев. Инфографика

Челябинскстат: в гостиницы Челябинской области приняли на 60% больше иностранцев

03 ноября 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Челябинские отели приняли на 60% больше иностранных граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU В гостиницах Челябинской области в 2022 году в сравнении с 2021 годом на 60% разместили больше иностранцев. К таким выводам пришли экономисты Челябинскстата. «В 2022 году в коллективных средствах размещения было размещено 1,23 млн человек. Среди них 23,2 тысячи являются иностранцами. Прирост количества их размещений составил 59,6%», — рассказали в Челябинскстате. Самую высокую долю иностранцев обеспечили граждане Казахстана, 43,2%. С большим отрывом от них, 12,7%, составили выходцы из Узбекистана. Затем по убывающей следуют приезжие из Таджикистана, Турции и Беларуси. В ведомстве отметили, что за год больше остальных подорожало размещение в однозвездочных гостиницах. Стоимость выросла на 11%. Наметилась тенденция: чем ниже категория отеля, тем больше дорожал в нем отдых. Останавливаться в четырех- и пятизвездочных номерах стало более затратно лишь на 2,4%. Постояльцы в 2022 году имели возможность забронировать номера в 527 отелях Скрин: пресс-служба Челябинскстата

В гостиницах Челябинской области в 2022 году в сравнении с 2021 годом на 60% разместили больше иностранцев. К таким выводам пришли экономисты Челябинскстата. «В 2022 году в коллективных средствах размещения было размещено 1,23 млн человек. Среди них 23,2 тысячи являются иностранцами. Прирост количества их размещений составил 59,6%», — рассказали в Челябинскстате. Самую высокую долю иностранцев обеспечили граждане Казахстана, 43,2%. С большим отрывом от них, 12,7%, составили выходцы из Узбекистана. Затем по убывающей следуют приезжие из Таджикистана, Турции и Беларуси. В ведомстве отметили, что за год больше остальных подорожало размещение в однозвездочных гостиницах. Стоимость выросла на 11%. Наметилась тенденция: чем ниже категория отеля, тем больше дорожал в нем отдых. Останавливаться в четырех- и пятизвездочных номерах стало более затратно лишь на 2,4%.