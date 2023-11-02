02 ноября 2023

В челябинских гостиницах на 60% выросло число иностранцев. Инфографика

Челябинскстат: в гостиницы Челябинской области приняли на 60% больше иностранцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, отель, гостиница, номер, отдых, туризм, путешествие, перелет
Челябинские отели приняли на 60% больше иностранных граждан Фото:

В гостиницах Челябинской области в 2022 году в сравнении с 2021 годом на 60% разместили больше иностранцев. К таким выводам пришли экономисты Челябинскстата.

«В 2022 году в коллективных средствах размещения было размещено 1,23 млн человек. Среди них 23,2 тысячи являются иностранцами. Прирост количества их размещений составил 59,6%», — рассказали в Челябинскстате.

Самую высокую долю иностранцев обеспечили граждане Казахстана, 43,2%. С большим отрывом от них, 12,7%, составили выходцы из Узбекистана. Затем по убывающей следуют приезжие из Таджикистана, Турции и Беларуси.

В ведомстве отметили, что за год больше остальных подорожало размещение в однозвездочных гостиницах. Стоимость выросла на 11%. Наметилась тенденция: чем ниже категория отеля, тем больше дорожал в нем отдых. Останавливаться в четырех- и пятизвездочных номерах стало более затратно лишь на 2,4%.

Постояльцы в 2022 году имели возможность забронировать номера в 527 отелях
Постояльцы в 2022 году имели возможность забронировать номера в 527 отелях

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В гостиницах Челябинской области в 2022 году в сравнении с 2021 годом на 60% разместили больше иностранцев. К таким выводам пришли экономисты Челябинскстата. «В 2022 году в коллективных средствах размещения было размещено 1,23 млн человек. Среди них 23,2 тысячи являются иностранцами. Прирост количества их размещений составил 59,6%», — рассказали в Челябинскстате. Самую высокую долю иностранцев обеспечили граждане Казахстана, 43,2%. С большим отрывом от них, 12,7%, составили выходцы из Узбекистана. Затем по убывающей следуют приезжие из Таджикистана, Турции и Беларуси. В ведомстве отметили, что за год больше остальных подорожало размещение в однозвездочных гостиницах. Стоимость выросла на 11%. Наметилась тенденция: чем ниже категория отеля, тем больше дорожал в нем отдых. Останавливаться в четырех- и пятизвездочных номерах стало более затратно лишь на 2,4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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