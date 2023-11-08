В Челябинской области раскрыли убийство женщины, совершенное 12 лет назад

В Миассе нашли убийцу женщины, погибшей в 2011 году

09 ноября 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Архивное дело Следственный комитет возобновил в 2022 году по инициативе криминалистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Миасса Челябинской области признали виновным в убийстве женщины, совершенном в 2011 году. Дело возобновили в 2022 году по инициативе криминалистов, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. «Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Судом житель Миасса признан виновным», — сообщили URA.RU в СУ СКР. Тело женщины с травмой головы обнаружили в марте 2011 года. Позже уголовное дело оказалось в архиве. Его расследование возобновили в 2022 году по инициативе отдела криминалистики. Была проведена судмедэкспертиза и опрошены свидетели, подтвердившие причастность мужчины к убийству. Суд назначил виновному десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Жителя Миасса Челябинской области признали виновным в убийстве женщины, совершенном в 2011 году. Дело возобновили в 2022 году по инициативе криминалистов, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. «Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Судом житель Миасса признан виновным», — сообщили URA.RU в СУ СКР. Тело женщины с травмой головы обнаружили в марте 2011 года. Позже уголовное дело оказалось в архиве. Его расследование возобновили в 2022 году по инициативе отдела криминалистики. Была проведена судмедэкспертиза и опрошены свидетели, подтвердившие причастность мужчины к убийству. Суд назначил виновному десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.