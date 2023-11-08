08 ноября 2023

В Челябинской области раскрыли убийство женщины, совершенное 12 лет назад

В Миассе нашли убийцу женщины, погибшей в 2011 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, следственный комитет, силовики, ск, скр
Архивное дело Следственный комитет возобновил в 2022 году по инициативе криминалистов Фото:

Жителя Миасса Челябинской области признали виновным в убийстве женщины, совершенном в 2011 году. Дело возобновили в 2022 году по инициативе криминалистов, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Судом житель Миасса признан виновным», — сообщили URA.RU в СУ СКР.

Тело женщины с травмой головы обнаружили в марте 2011 года. Позже уголовное дело оказалось в архиве. Его расследование возобновили в 2022 году по инициативе отдела криминалистики. Была проведена судмедэкспертиза и опрошены свидетели, подтвердившие причастность мужчины к убийству. Суд назначил виновному десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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Жителя Миасса Челябинской области признали виновным в убийстве женщины, совершенном в 2011 году. Дело возобновили в 2022 году по инициативе криминалистов, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. «Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Судом житель Миасса признан виновным», — сообщили URA.RU в СУ СКР. Тело женщины с травмой головы обнаружили в марте 2011 года. Позже уголовное дело оказалось в архиве. Его расследование возобновили в 2022 году по инициативе отдела криминалистики. Была проведена судмедэкспертиза и опрошены свидетели, подтвердившие причастность мужчины к убийству. Суд назначил виновному десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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