В Челябинской области раскрыли убийство женщины, совершенное 12 лет назад

Жителя Миасса Челябинской области признали виновным в убийстве женщины, совершенном в 2011 году. Дело возобновили в 2022 году по инициативе криминалистов, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.
«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Судом житель Миасса признан виновным», — сообщили URA.RU в СУ СКР.
Тело женщины с травмой головы обнаружили в марте 2011 года. Позже уголовное дело оказалось в архиве. Его расследование возобновили в 2022 году по инициативе отдела криминалистики. Была проведена судмедэкспертиза и опрошены свидетели, подтвердившие причастность мужчины к убийству. Суд назначил виновному десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.