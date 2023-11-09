Французский политик Филиппо предложил Франции покинуть ЕС из-за Украины

09 ноября 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Флориан Филиппо предложил Франции выйти из Евросоюза на фоне переговоров по членству Украины в организации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Франция должна выйти из Евросоюза, чтобы отдать место Украине. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «ЕС только что сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Украина может присоединиться к союзу! Переговоры официально начинаются! Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем!» — написал Флориан Филиппо на своей странице в X (ранее Twitter). Если Украина, которая ведет военные действия с Россией, станет членом Евросоюза, то это сильно навредит экономике организации. Дело в том, что другие страны ЕС должны будут дополнительно направить свои инвестиции в Киев. Филиппо заявил, что Франция не хочет делиться средствами, поэтому ей лучше уйти из ЕС. Переговорный процесс о вступлении Украины в Евросоюз начнется в Брюсселе 14—15 декабря. Страна стремится в союз с 28 февраля 2022 года, однако до сих остается в статусе кандидата. Ранее Зеленский подписал указ о подготовке к переговорам о членстве в ЕС. Согласно ему, кабмин страны должен ускорить выполнение всех требований, чтобы Украина стала членом организации. Часть условий касается коррупции, которая может серьезно помешать стране во время переговоров, пишет RT.

Франция должна выйти из Евросоюза, чтобы отдать место Украине. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «ЕС только что сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Украина может присоединиться к союзу! Переговоры официально начинаются! Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем!» — написал Флориан Филиппо на своей странице в X (ранее Twitter). Если Украина, которая ведет военные действия с Россией, станет членом Евросоюза, то это сильно навредит экономике организации. Дело в том, что другие страны ЕС должны будут дополнительно направить свои инвестиции в Киев. Филиппо заявил, что Франция не хочет делиться средствами, поэтому ей лучше уйти из ЕС. Переговорный процесс о вступлении Украины в Евросоюз начнется в Брюсселе 14—15 декабря. Страна стремится в союз с 28 февраля 2022 года, однако до сих остается в статусе кандидата. Ранее Зеленский подписал указ о подготовке к переговорам о членстве в ЕС. Согласно ему, кабмин страны должен ускорить выполнение всех требований, чтобы Украина стала членом организации. Часть условий касается коррупции, которая может серьезно помешать стране во время переговоров, пишет RT.