Французский политик Филиппо предложил Франции покинуть ЕС из-за Украины

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Флориан Филиппо предложил Франции выйти из Евросоюза на фоне переговоров по членству Украины в организации Фото:

Франция должна выйти из Евросоюза, чтобы отдать место Украине. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«ЕС только что сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Украина может присоединиться к союзу! Переговоры официально начинаются! Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем!» — написал Флориан Филиппо на своей странице в X (ранее Twitter).

Если Украина, которая ведет военные действия с Россией, станет членом Евросоюза, то это сильно навредит экономике организации. Дело в том, что другие страны ЕС должны будут дополнительно направить свои инвестиции в Киев. Филиппо заявил, что Франция не хочет делиться средствами, поэтому ей лучше уйти из ЕС.

Переговорный процесс о вступлении Украины в Евросоюз начнется в Брюсселе 14—15 декабря. Страна стремится в союз с 28 февраля 2022 года, однако до сих остается в статусе кандидата.

Ранее Зеленский подписал указ о подготовке к переговорам о членстве в ЕС. Согласно ему, кабмин страны должен ускорить выполнение всех требований, чтобы Украина стала членом организации. Часть условий касается коррупции, которая может серьезно помешать стране во время переговоров, пишет RT.

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Франция должна выйти из Евросоюза, чтобы отдать место Украине. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «ЕС только что сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Украина может присоединиться к союзу! Переговоры официально начинаются! Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем!» — написал Флориан Филиппо на своей странице в X (ранее Twitter). Если Украина, которая ведет военные действия с Россией, станет членом Евросоюза, то это сильно навредит экономике организации. Дело в том, что другие страны ЕС должны будут дополнительно направить свои инвестиции в Киев. Филиппо заявил, что Франция не хочет делиться средствами, поэтому ей лучше уйти из ЕС. Переговорный процесс о вступлении Украины в Евросоюз начнется в Брюсселе 14—15 декабря. Страна стремится в союз с 28 февраля 2022 года, однако до сих остается в статусе кандидата. Ранее Зеленский подписал указ о подготовке к переговорам о членстве в ЕС. Согласно ему, кабмин страны должен ускорить выполнение всех требований, чтобы Украина стала членом организации. Часть условий касается коррупции, которая может серьезно помешать стране во время переговоров, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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