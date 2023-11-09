В Госдуме пригрозили G7 ответными мерами на передачу активов РФ Украине

Володин предупредил страны G7 об ответе на воровство российских активов

09 ноября 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин заявил, что воровство российских активов должно получить международную оценку Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Если Запад передаст замороженные российские активы Украине, у Москвы появятся юридические основания распоряжаться активами стран «Большой семерки». Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. «У нашей страны возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств», — написал Володин в Telegram . Он подчеркнул, что передача российских активов Украине является преступлением, которое «должно получить оценку международных структур». Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, согласно которому Украине будут переданы замороженные российские активы. ЕС заморозил средства РФ на сумму 207 миллиардов евро после начала спецоперации на Украине. Россия тогда ответила аналогичными мерами.

Если Запад передаст замороженные российские активы Украине, у Москвы появятся юридические основания распоряжаться активами стран «Большой семерки». Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. «У нашей страны возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств», — написал Володин в Telegram. Он подчеркнул, что передача российских активов Украине является преступлением, которое «должно получить оценку международных структур». Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, согласно которому Украине будут переданы замороженные российские активы. ЕС заморозил средства РФ на сумму 207 миллиардов евро после начала спецоперации на Украине. Россия тогда ответила аналогичными мерами.