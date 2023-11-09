Половина челябинских врачей, обучившихся на целевой основе, расторгают договор

10 ноября 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Из 125 медиков целевого набора 61 выпускник ожидает расторжение договора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в 2023 году 48,8% медиков, закончивших специалитет по программе целевого набора, расторгают договор. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. «В 2023 году обучение по программе специалитета завершили 125 будущих медиков целевого набора. При этом у нас 61 обучившийся до сих пор не приступил к работе: их ожидает расторжение договора», — сообщила Гехт в своем telegram-канале. Вице-губернатор отметила, что из 125 специалистов только 16 работают по месту распределения. Еще 48 договоров приостановлены по уважительным причинам — декрет, военная служба или ординатура. Притом в ординатуре ситуация с целевым распределением иная — из 140 человек 81 специалист уже трудоустроен, а 41 находится в процессе. Аккредитацию пока не прошли 13 человек. «Подписывая договор, „целевик“ берет на себя определенные обязательства — в том числе, и с моральной точки зрения. В 2022 году было обучено 110 „целевиков“ ординатуры, 20 обязательства не выполнили. Девять из них уже возместили меры соцподдержки, с остальными идет работа в судебном порядке», — заключила Гехт.

В Челябинской области в 2023 году 48,8% медиков, закончивших специалитет по программе целевого набора, расторгают договор. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. «В 2023 году обучение по программе специалитета завершили 125 будущих медиков целевого набора. При этом у нас 61 обучившийся до сих пор не приступил к работе: их ожидает расторжение договора», — сообщила Гехт в своем telegram-канале. Вице-губернатор отметила, что из 125 специалистов только 16 работают по месту распределения. Еще 48 договоров приостановлены по уважительным причинам — декрет, военная служба или ординатура. Притом в ординатуре ситуация с целевым распределением иная — из 140 человек 81 специалист уже трудоустроен, а 41 находится в процессе. Аккредитацию пока не прошли 13 человек. «Подписывая договор, „целевик“ берет на себя определенные обязательства — в том числе, и с моральной точки зрения. В 2022 году было обучено 110 „целевиков“ ординатуры, 20 обязательства не выполнили. Девять из них уже возместили меры соцподдержки, с остальными идет работа в судебном порядке», — заключила Гехт.