В Сургуте мэрия организует для чиновников спартакиаду с денежными призами

В Сургуте чиновникам предлагают состязаться в спорте за денежные призы

Чиновники Сургута до апреля 2024 года будут состязаться в спортивных дисциплинах Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) для работников органов местного самоуправления будет организована спартакиада, которая будут проходить в городе с ноября 2023 года по апрель 2024 года, и в которой главным призом станут 80 тысяч рублей. Об этом сообщается в опубликованном сургутской мэрией постановлении на официальном сайте администрации города.

«Спартакиада проводится с ноября 2023 года по апрель 2024 года на базе спортивных объектов, муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта администрации города… Призовой фонд комплексного зачета XIX Спартакиады работников местного самоуправления города составит: за первое место — 80 тысяч рублей, за второе место — 70 тысяч рублей, за третье место — 60 тысяч рублей. Также предусмотрены денежные подарки в сумме 45 тысяч рублей для каждой команды, не занявшей призового места, при условии участия команды»,—сказано в постановлении.

В нем перечислены и основанные спортивные дисциплины, в которых будут состязаться городские чиновники: настольный теннис, бильярд, дартс,боулинг, веселые старты и стрельба. Помимо чиновников мэрии также предусмотрено участие в спартакиаде депутатов думы Сургута.

Ранее в мэрии Сургута поспешили успокоить работников муниципальных спортучреждений по поводу их зарплат.Опасения у спортсменов появились после вступления в силу закона о преподавательской деятельности. Чиновники заверили, что снижение зарплат не предвидится.